Alertă de grad zero pe Aeroportul Otopeni. Două avioane, forțate să aterizeze de urgență la București

Avion Ryanair cu 194 de pasageri a revenit de urgență la Otopeni

Un avion Ryanair, care decolase vineri dimineață de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni cu destinația Marsilia, a solicitat aterizarea de urgență la scurt timp după decolare. La bordul aeronavei se aflau 194 de pasageri.

Conform declarațiilor oferite de Teo Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, aeronava a decolat la ora 10:51 și a cerut să revină pe aeroport. În astfel de situații, protocolul impune mobilizarea echipajelor de urgență, inclusiv pompieri și echipe medicale, pregătite să intervină. Motivul acestei decizii nu a fost încă dezvăluit.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, aeronava ar fi avut probleme la motor.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 11:05, fără incidente.

Aeronavă Wizz Air, reorientată spre Otopeni după probleme tehnice

O altă situație neprevăzută a implicat o aeronavă Wizz Air, care decolase de la Budapesta spre Abu Dhabi. Avionul Airbus A321 a întâmpinat probleme tehnice la aproximativ o oră după decolare. În urma incidentului, echipajul a decis să redirecționeze zborul spre România. Aeronava a fost observată zburând în cerc deasupra județului Vâlcea, o manevră obișnuită pentru a consuma combustibil înainte de aterizare.

Potrivit declarațiilor oficiale, cererea de aterizare pe Aeroportul „Henri Coandă” nu a fost clasificată drept una de urgență, astfel că nu au fost activate procedurile de alertare a echipajelor speciale. La bordul aeronavei se aflau 236 de pasageri, iar motivele exacte ale redirecționării nu au fost încă confirmate. Surse neoficiale sugerează că ar putea fi vorba despre o defecțiune tehnică minoră, precum probleme la senzorii de la bord.

„Din informațiile pe care le avem, este vorba despre o aeronavă care a decolat de la Budapesta undeva puțin după ora 8:00 cu o direcție Abu Dhabi. Undeva la aproximativ 2h după decolare, din câte am reușit să aflăm, pilotul și comandantul secund ar fi cerut aterizarea la București. În acest moment, din câte știm, aeronava se află undeva deasupra județului Vâlcea, încercând să consume din carburantul pe care îl are, după care cel mai probabil va ateriza pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Sunt ceva probleme tehnice. Nu există până acum informații certe referitoare la aceste probleme, probleme care pot reprezenta eventual o defecțiune a senzorilor la bordul aeronavei sau o defecțiune pe care, evident, echipajul de bord a observat-o, iar pentru verificarea acestor probleme ar fi decis această aterizare. Inițial s-a știut, s-a crezut că ar fi vorba despre o aterizare de urgență. Conform protocolului, în mod normal, la o aterizare de urgență trebuiesc alertate inclusiv echipajele de urgență pe care Aeroportul Internațional Henri Coandă le are. Se pare că nu ar fi vorba în momentul de față despre așa ceva. Undeva la 236 de persoane la bord, din câte am reușit să aflăm, ar avea această aeronavă.", a relatat Laurențiu Rădulescu pentru Antena 3 CNN.