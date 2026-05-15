Alexandra Căpitănescu, succes uriaș la Viena! Tânăra a calificat România în finala Eurovision

A doua semifinală a concursului Eurovision avut loc joi la Viena.

România a intrat a treia în concurs, marcând revenirea în competiție după doi ani de absență. Alexandra Căpitănescu a reprezentat țara noastră cu piesa „Choke Me”, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe nu-metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani.

Potrivit site-ului oficial al competiției, din a doua semifinală s-au calificat zece concurenți: Bulgaria (DARA – Bangaranga), Ucraina (LELÉKA – Ridnym), Norvegia (JONAS LOVV - YA YA YA), Australia (Delta Goodrem – Eclipse), România (Alexandra Căpitănescu - Choke Me), Malta (AIDAN – Bella), Cipru (Antigoni – JALLA), Albania (Alis – Nân), Danemarca (Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem) și Cehia (Daniel Zizka – CROSSROADS).

Cinci concurenți nu au obținut joi calificarea: Azerbaidjan (JIVA - Just Go), Luxemburg (Eva Marija - Mother Nature), Armenia (SIMÓN - Paloma Rumba), Elveția (Veronica Fusaro – Alice) și Letonia (Atvara – Ēnā).

Sursa citată arată că rezultatul semifinalei a fost determinat printr-o combinație între votul juriului și votul publicului, provenit de la spectatori din întreaga lume, fiecare având o pondere de 50%.

Votul publicului a avut loc în timpul transmisiunii în direct a emisiunii.

Cele 10 țări calificate se vor alătura celor calificate din prima semifinală, care a avut loc marți, precum și celor din „Big 4” (Franța, Germania, Italia și Regatul Unit), plus câștigătoarea ediției precedente, Austria.

Marea finală este programată sâmbătă, 16 mai.

(sursa: Mediafax)