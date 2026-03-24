Centrele de mari arși din Timișoara și Mureș, gata la vară

"Cele trei centre de arşi au început în anul 2022. La Timişoara şi la Târgu Mureş, clădirea este finalizată, acum se lucrează la instalarea echipamentelor, asigurarea fluxurilor. Undeva în această vară le vom da în folosinţă pe amândouă. Primul şi singurul centru de arşi grav pentru copii, de la Bucureşti, care se construieşte în curtea Spitalului 'Grigore Alexandrescu', a avut o oarecare întârziere, dar ea se recuperează. Se lucrează deja la etajul patru. Estimăm că anul viitor, în primăvară, va fi finalizat şi acesta", a informat ministrul, care a participat marţi la evenimentul Healthcare Forum 2026 - 'Adevărul despre Sănătatea României', organizat de "Adevărul".



El a adăugat că atunci când a venit la Ministerul Sănătăţii, toate cele trei centre erau "blocate".



În opinia sa, mai presus de infrastructură este alinierea protocoalelor şi standardelor de îngrijiri şi a anunţat o colaborare cu Spitalul Militar din Bruxelles.



"Ieri am avut la Bruxelles o vizită oficială la Spitalul Militar, cel mai mare şi cel mai performant centrul de arşi grav din Europa, unde noi am trimis de a lungul anilor - inclusiv acum se află trei pacienţi români internaţi acolo. Vom include expertiza acestui centru pentru pornirea spitalelor din România. Eu cred că este foarte important. Asta am discutat ieri cu reprezentanţii acestui spital, care şi-au arătat disponibilitatea de a veni în România, de a vizita cele două centre noi - Timişoara şi Târgu Mureş - pentru fine-tuning să zic aşa, ultimele ajustări care ţin de flux, care ţin de modul de organizare, ţinând cont de activitatea şi de experienţa lor vastă în acest domeniu", a spus ministrul.



Potrivit acestuia, echipele medicale din România se vor mai deplasa la Bruxelles pentru a se adapta standardelor din acest domeniu.



"Pe lângă infrastructura care acum există, au nevoie de ceva esenţial care, din păcate, de multe ori este ignorat - au nevoie de disciplină, disciplina mişcărilor, conduita terapeutică, gestică", a mai afirmat ministrul.

