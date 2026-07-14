Spitalele rămân goale? Fostul ministru al Sănătății anunță o plecare în masă a medicilor din țară

Alexandru Rogobete a taxat dur modificările propuse pentru legea salarizării în sistemul bugetar.Acesta a garantat că va folosi toate pârghiile politice pentru a bloca măsurile restrictive,refuzând să valideze vreo ordonanță care aduce scăderi ale veniturilor din rețeaua sanitară.

Fostul ministru avertizează că astfel de decizii ar putea relansa exodul medicilor și ar slăbi sistemul de sănătate din România.

„De aseară, bula care pretinde că „salvează România” ne vorbește fără oprire despre responsabilitate fațǎ de țarǎ. Și da, politicienii trebuie să fie responsabili față de țară.

Dar există o diferență uriașă între responsabilitatea față de România și oportunismul politic de moment.

Ni se spune că, dacă Legea salarizării nu este adoptată în forma propusă, România riscă să piardă 700 de milioane de euro. Este un risc real și nimeni nu îl contestă. Dar ceea ce nu ni se spune este ce urmează după.

La începutul acestui an m-am opus ferm ideii de a reduce cu 10% veniturile personalului medical.

Am spus atunci că este o greșeală și spun același lucru și astăzi. Din păcate, văd că nu v-ați oprit. Mergeți mai departe pe același drum "reformist".

Nu, aceasta nu este o reformă.

Reforma nu înseamnă să reduci veniturile medicilor, asistentelor, infirmierilor, farmaciștilor, chimiștilor, fiziokinetoterapeuților și ale tuturor celor care țin spitalele în funcțiune. Reforma nu înseamnă să descurajezi oamenii care salvează vieți.

Va începe din nou exodul medicilor. Un fenomen pe care România l-a plătit ani la rând și pe care, cu mult efort, începuserăm să îl reducem.

Dacă pentru voi aceasta este reforma, atunci înseamnă că ați înțeles complet greșit ce înseamnă să construiești un stat puternic.

Nu faceți nicio reformă. Folosiți doar cuvântul „reformă” pentru că a fost împins în mentalul colectiv și creează impresia că se întâmplă ceva. În realitate, este ipocrizie și oportunism politic de moment.

Alexandru Rogobete: Nu voi vota o lege care scade veniturile personalului medical

Eu nu voi vota nicio lege care duce la scăderea veniturilor personalului medical. Nu pot susține o decizie care slăbește sistemul de sănătate și pune în pericol viitorul lui.

România are nevoie de reforme adevărate, nu de sacrificarea oamenilor pentru obiective politice de moment sau pentru planurile unui singur om pentru anul 2030.

Întrebarea este simplă: chiar vreți să distrugeți sistemul de sănătate al României?

O țară nu se salvează tăind din cei care, în fiecare zi, salvează vieți”, transmite Alexandru Rogobete.

(sursa: Mediafax)