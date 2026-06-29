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Strigăt de disperare din sistemul medical: Sanitas anunță un deficit uriaș de 20.000 de angajați

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   16:30
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Strigăt de disperare din sistemul medical: Sanitas anunță un deficit uriaș de 20.000 de angajați
Federația Sanitas cere urgent angajarea a 20.000 de cadre medicale

Federația Sanitas îi solicită ministrului interimar al Sănătății să deblocheze angajările în sistem. Sindicaliștii spun că e nevoie de încă 20.000 de profesioniști pentru ca spitalele să funcționeze în sistem de avarie.

Federația Sanitas arată că mii de medici, asistenți medicali, infirmiere, îngrijitori, brancardieri, registratori medicali și alt personal esențial așteaptă să intre în spitale, în timp ce angajările rămân în continuare blocate.

Sindicaliștii acuză o „situație dramatică” și spun că acești oameni sunt ținuți la poartă, deși un memorandum adoptat de Guvern poate permite deblocarea angajărilor.

Cei din spitale lucrează fără concedii, fără posibilitatea de a face grafice, fără pauze reale, iar mulți sunt la limita epuizării, arată Sanitas.

„Peste 20.000 de profesioniști din aceste categorii sunt necesari urgent pentru ca spitalele să poată funcționa măcar în regim de avarie. În plus, 2.000 de medici specialiști sunt pregătiți să intre în sistem, să preia gărzi, să deschidă linii de gardă, să reducă timpii de așteptare și să ofere siguranță pacienților”, scriu reprezentanții federației pe Facebook.

Conform acestora, solicitările de angajare sunt centralizate la Ministerul Sănătății. Sanitas cere public ministrului interimar al Sănătății să inițieze deblocarea imediată a posturilor.

„Fără oameni, nu există îngrijire. Fără îngrijire, nu există siguranță. Fără siguranță, nu există sistem de sănătate. Cerem respectarea legii și deblocarea urgentă a angajărilor”, adaugă federația Sanitas.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: sanitas angajari deficit profesionisti
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