1.000 de ambulanțieri vor protesta miercuri la București

Legea, adoptată de Parlament și promulgată în 2021, este blocată nejustificat de peste 4 ani.

Federația Națională Sindicală „Ambulanța" din România anunță protestul public care va începe la ora 10:00 în fața Guvernului, în Piața Victoriei, împreună cu Blocul Național Sindical.

Manifestanții vor merge în marș de protest spre Piața Revoluției, unde începând cu ora 12:00 vor fi pichetate Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne până la ora 14:00.

Dacă delegația FNSAR nu va fi primită la ministere, protestul privind pichetarea celor două ministere va continua și în zilele următoare până la semnarea unui protocol între cele trei părți pentru soluționarea revendicărilor.

Revendicările ambulanțierilor vizează aplicarea legii și recunoașterea statutului personalului operativ, asigurarea protecției echipajelor în timpul intervențiilor de către personalul MAI și garantarea dialogului privind orice proiect de reorganizare a serviciilor de ambulanță, cu păstrarea drepturilor salariale.

„Această lege nu oferă privilegii, ci recunoaștere profesională, protecție legală și siguranță pentru personalul care își riscă viața zilnic în misiuni de salvare de vieți", arată Federația.

„Revendicările noastre sunt îndreptățite deoarece această lege, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2021, este blocată nejustificat de peste 4 ani, deși ea nu oferă privilegii, ci recunoaștere profesională, protecție legală și siguranță pentru personalul care își riscă viața zilnic în misiuni de salvare de vieți. Medicii, asistenții medicali, ambulanțierii și operatorii registratori de urgență lucrează sub presiunea timpului și a suferinței, confruntându-se cu riscuri permanente, agresiuni, accidente și cazuri extreme care depășesc limitele suportabilității umane. Cu toate acestea, statul nu le oferă protecția și recunoașterea pe care le merită”, arată FNSAR.

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Federația cere Guvernului să respecte legea și să recunoască realitatea dură din teren: lipsa de siguranță, suprasolicitarea și epuizarea profesională - burnout-ul - care afectează grav sănătatea celor care salvează vieți.

„Nu cerem privilegii. Cerem dreptate, respect și normalitate. Pentru că fără Ambulanță, nicio reformă nu poate salva o viață”, transmit reprezentanții FNSAR.

(sursa: Mediafax)