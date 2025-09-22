x close
Amenințarea "Angela" în mai multe spitale din România

de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   22:07
Ministerul Sănătății informează că, în ultimele 24 de ore, mai multe spitale — atât publice, cât și private — au primit prin e-mail mesaje amenințătoare în care o persoană care se prezintă drept „Angela” afirmă că traversează o dramă personală și amenință comiterea unui act de violență gravă în unitățile medicale.

"Siguranța pacienților și a personalului medical este prioritatea noastră absolută."

• Ministerul Sănătății este în contact permanent cu managerii spitalelor și monitorizează situația 24/7.

• Am solicitat tuturor unităților sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică și cibernetică și intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă.

• Am sesizat organele competente și colaborăm cu Poliția și echipele de specialiști în securitate cibernetică.

Facem apel la calm, la responsabilitate și la cooperare: rugăm personalul de pază, personalul medical și vizitatorii să mențină dialogul deschis, să raporteze imediat orice comportament sau obiect suspect și să urmeze instrucțiunile echipelor de securitate.

Până în acest moment nu au fost identificate breșe de securitate cibernetică sau vulnerabilități operaționale în spitale.

