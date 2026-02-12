Analiză: După 1 aprilie 2026, prețul gazelor devine tot mai greu de comparat

Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), există riscul ca românii să nu intre într-o piață cu adevărat transparentă, ci într-una în care prețul real trebuie „descifrat”.

O piață teoretic liberalizată, dar greu de citit pentru consumator

Analiza arată că, deși oficial vorbim despre concurență între furnizori, în practică aceasta nu se mai manifestă strict prin prețul pe kWh, ci prin structura ofertelor.

Consumatorul nu mai compară doar tarife, ci pachete comerciale diferite, cu abonamente zilnice, servicii incluse sau reduceri condiționate.

Astfel, prețul gazului nu mai este o valoare clară afișată, ci rezultatul unui calcul care ține de numeroși factori contractuali.

Comparatorul ANRE ar putea arăta doar o parte din realitate

Un alt semnal de alarmă este legat de comparatorul de oferte al ANRE.

Ofertele publicate înainte de 1 aprilie 2026, dar valabile și după această dată, nu apar în căutările realizate pentru perioada ulterioară, ceea ce înseamnă că utilizatorul vede o listă incompletă.

În aceste condiții, comparația riscă să devină „o iluzie de informare”, deoarece nu reflectă toate opțiunile existente în piață.

Compararea ofertelor de gaze valabile după 1 aprilie 2026

(preț final estimat – lei/MWh, cu TVA inclus, în funcție de zona de distribuție)

Furnizor / Ofertă București / Sud (Gaz Sud Rețele) Nord (Delgaz Grid) Tarif mic distribuție (Euro Seven) Tarif mare distribuție (Nova Power Distribuție) Diferență față de preț plafonat Nova Power 305 307 271 353 -2% E.ON Actual Assist Gas PRO (cu verificare inclusă) 307 309 273 355 0% PPC Gaz Relaxat (cu verificare inclusă) 312 314 278 360 +1% PPC Gaz Easy – 6 luni 318 321 285 366 +3% E.ON Actual Assist Gas PRO (fără verificare necesară) 330 332 297 378 +7% E.ON Actual Gas 338 341 305 386 +10% Electrica 338 341 305 386 +10% MET 352 355 319 400 +14% PPC Gaz Relaxat (fără verificare) 362 364 328 410 +17% ENGIE 365 368 332 413 +19% PPC Gaz Onlyne 373 375 339 420 +21% PPC Gaz Simplu 379 381 345 426 +23% Entrex Service 410 413 377 458 până la +32%

Pachetele cu servicii incluse pot fi avantajoase doar în anumite situații

În teorie, ofertele care includ verificări tehnice sau mentenanță pot aduce economii reale, dar doar dacă clientul știe că va avea nevoie de aceste servicii în următoarele 12 luni.

În lipsa acestei necesități, ele devin costuri mascate, integrate în abonamente sau în prețul final al gazului.

Majoritatea consumatorilor caută însă „cel mai mic preț”, iar competiția s-a mutat din zona transparenței în zona ambalajului comercial.

Problema nu este liberalizarea, ci lipsa de claritate

Analiza subliniază că liberalizarea pieței nu este în sine o problemă.

O piață funcțională presupune însă ca utilizatorul să poată înțelege ușor ofertele, fără să devină expert în energie sau analiză financiară.

Fără o standardizare clară a modului de prezentare a ofertelor, există riscul ca prețul gazelor să nu mai fie o simplă cifră, ci „un test de răbdare, competență și atenție” pentru consumator, într-un domeniu esențial precum energia.