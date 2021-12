Anul 2021 aduce 240.000 mp de birouri pe piaţă, însă oferta s-ar putea comprima din 2022

Şapte noi clădiri de birouri au fost şi vor fi livrate în curând pe piaţa office din Bucureşti în 2021 cu un total de aproape 222.000 de metri pătraţi, adică spaţiu suficient pentru 22.000 de corporatişti, luând în calcul o medie de 10 metri pătraţi per angajat.

Deşi piaţa spaţiilor de birouri se află, pe fondul pandemiei, la un nivel jos, peste doi ani este posibil să ne confruntăm cu o lipsă de spaţii noi în Bucureşti.

„Construcţia unei clădiri de birouri durează uzual cel puţin doi ani. Ca să fie livrate clădiri de birouri în 2023, construcţia lor trebuia să fi demarat deja, ceea ce nu vedem că s-a întâmplat. În prezent se fina­lizează proiectele începute înainte de pandemie. Din acest motiv, în 2023 opţiunile pentru ocuparea unui spaţiu nou vor fi foarte limitate. Reco­mandăm decidenţilor din companii să aibă în vedere acest aspect atunci când îşi conturează strategia pe următorii ani şi să analizeze din timp opţiunile“, a declarat Maria Florea, key client director, JLL Romania.

Dacă în al doilea trimestru din 2021 a fost livrată o singură clădire nouă de birouri, în trimestrul al treilea au intrat în piaţă trei noi clădiri precum prima fază din U Center la Tineretului, cu un total de 107.900 de metri pătraţi.

Pe final de an alte trei clădiri vor fi livrate – Miro la Băneasa, prima fază din One Cotroceni Park şi Dacia One pe Calea Victoriei – proiect care a fost şi cumpărat de Dedeman contra sumei de 50 mil. euro.

Dacă anul 2021 ar putea să se finalizeze cu livrări de peste 240.000 de metri pătraţi, în schimb pentru anul viitor sunt aşteptate livrări de sub 150.000 de metri pătraţi, iar în 2023 de mai puţin de 100.000 de metri pătraţi. Un efect al acestei tendinţe va fi şi o reducere a ratei de neocupare.

