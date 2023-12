Anunț al premierului despre aderarea României la Spațiul Schengen

„Normal că mă bucur. Am declanșat în acest moment negocierile, pentru că România era blocată. Primul pas, cel mai important, s-a făcut - Austria este mai flexibilă. Normal că nu puteau să anunțe triumfalist că din acest moment fără nici o condiție o să intre România pentru primul pas - aerian. Cred că sub președinția Ungariei vom continua cu pasul doi - terestru. Ministru de interne este în momentul acesta la Viena la negocieri. Urmează pe urmă să meargă în Slovacia la negocieri. Să nu credeți că din cerințele pe care le are Austria, care nu mi se par unele exagerate, fiindcă cu toții ne întărire a frontierei și cu Bulgaria, și cu Ungaria. Nu ne păcălim unii pe alții și nu ne mințim, dar domnul Cherecheș a reușit să treacă frontiera cu un buletin a unui văr mai tânăr cu 10 ani. Ăsta este adevărul! Dacă vrem să ne asumăm aceste lucruri. Dacă vrem să mințim și să băgăm tot timpul sub preș totul și să credem că noi păcălim pe toată lumea, că am eu o teorie că șmecheria asta a distrus România, nu vom reuși, că nu ne crede nimeni. O să ne arate pe imaginile (...). Deci sunt niște discuții normale și sunt ferm convins că vor fi benefice pentru români și pentru statul român”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că nu a văzut nicio solicitare de sirieni și afgani care să vrea să locuiască în România.

Întrebat ce înseamnă întărirea controalelor, premierul a spus: „Să nu se mai întâmple incidente cum a fost cu domnul Cherecheș”.

„În primul rând trebuie digitalizare. Nu trebuie să trăim în altă etapă... Trebuie să înțelegem că nu putem continua ca formularul electronic să-l depunem în continuare la ghișeul 3. Ne trebuie o deci digitalizare... Categoric, avem un program după cum bine știți de 1,2 miliarde de euro de la Comisie pentru frontiera cu Ucraina, avem deja un punct de frontieră pilot cu Serbia care funcționează foarte bine. În momentul acesta într-un de trecere în frontieră sunt patru sisteme de digitalizare - unul are poliția, unul are vama, unul are nu știu cine... Nici toate cele patru sisteme nu sunt integrate. Este cazul ca România să intre într-o etapă de digitalizare. Dacă nu se poate cu vorba bună, forțat. Deja s-au declanșat lucrurile... În martie vom intra. Cu adevărat ținem totuși de negocierile care se vor termina cu Olanda. Știți foarte bine că în Olanda pe 22 noiembrie au fost alegeri și urmează să se prezinte această nouă propunere noului parlament din Olanda. În ceea ce privește Bulgaria, nu în ceea ce privește România. Așteptăm acea decizie ca să vedem abordarea pe care o are România pe urmă, mai departe. Cred că este corect față de o țară vecină, cum este Bulgaria, să nu intrăm în aceste discuții în acest moment. Să așteptăm... Imposibil să mă arunc eu după clădire și să supraviețuiesc, în rest n-am văzut nimic imposibil în lumea asta”, arată premierul.

Ciolacu afirmă că pentru flexibilizarea Austriei au negociat „cel puțin patru persoane.

„Sunt primul ministru al României, credeți-mă că nu vreau să-mi dau cu părerea despre Bulgaria sau despre alt stat. Eu vă spun, tehnic, în acest moment așteptăm decizia parlamentului din Olanda și vom avea împreună cu reprezentanța de la Bruxelles voi face un plan, o să stau de vorbă și cu președintele României pentru că președintele României reprezintă România la Consiliul European, ne-am coordonat până acum, ne vom coordona institutional și de acum încolo. Să nu credeți cumva că toate aceste lucruri și această flexibilizare a apărut din senin sau a visat cineva. Au fost foarte multe negocieri duse și de către ministrul de interne, duse și de mine personal ,și de doamna ministru de externe, și de președintele României. Deci am fost patru, cel puțin patru persoane care ne-am implicat și coordonat în aceste aceste negocieri”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)