APIA lucrează și la sfârșit de săptămână: Cererile de plată pentru Campana 2026 se primesc inclusiv sâmbătă și duminică

APIA le reaminteşte fermierilor că termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată în cadrul Campaniei 2026 este 5 iunie 2026, inclusiv. După această dată, cererile nu mai pot fi depuse.



Pentru a evita aglomeraţia şi eventualele întârzieri care pot conduce la aplicarea de corecţii financiare, fermierii sunt invitaţi să se prezinte din timp la Centrele judeţene şi locale APIA. În sprijinul acestora, activitatea de primire a cererilor se va desfăşura şi în zilele de sâmbătă şi duminică.



Cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează prin aplicaţia geospaţială AGI Online, conform instrucţiunilor disponibile pe site-ul APIA şi în aplicaţia AGI Online.



În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declaraţia specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcţionarii APIA, înainte de accesarea AGI Online.



Până la această dată, au fost depuse 480.378 de cereri pentru o suprafaţă de 3.906.171 hectare.



Fermierii sunt îndemnaţi să valorifice această oportunitate şi să depună la APIA cererile de plată până la 5 iunie 2026, pentru a evita pierderea sprijinului financiar acordat prin schemele şi măsurile gestionate de Agenţie. AGERPRES

