Arhiepiscopia Tomisului îl apără pe ÎPS Teodosie: Înaltpreasfinţitul Părinte a oferit o soluţie strict duhovnicească

"Aprecierea unui abuz sau a unei violenţe o face legea statului, prin organele abilitate. Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie a oferit o soluţie strict duhovnicească. Dezavuăm interpretările pline de reproş care s-au stârnit pe seama sfaturilor solicitate şi oferite cu bună credinţă", a precizat reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului.



El a mai afirmat că printre atribuţiile unui arhiereu al Bisericii se numără şi aceea de învăţător al comunităţii pe care o păstoreşte. Potrivit legii canonice, dar şi drepturilor garantate de Constituţie, el se exprimă faţă de propriii credincioşi "în deplin acord cu doctrina, morala şi cultul confesiunii din care face parte, beneficiind deplin de libertatea de manifestare religioasă (...) precum şi de autonomia faţă de stat şi faţă de celelalte sisteme religioase ori filosofice".



"Astfel, în cazul prezentat, o credincioasă a fost încurajată să invoce ajutorul lui Dumnezeu şi să îşi păstreze, prin fidelitate, puterea de a purta Crucea vieţii de familie, pentru ca Dumnezeu să suplinească acea lipsă de empatie a soţului iar legământul martiric al căsniciei să rămână curat. Acest lucru a fost propovăduit în Creştinism dintotdeauna şi de către toţi. De aceea, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop nu s-a exprimat într-o calitate străină - lăsând specialiştilor (medici, psihologi, etc.) rolul lor în societate - ci a oferit un sfat duhovnicesc în deplină armonie cu propria învăţătură religioasă", a mai transmis purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.



Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat anterior că "sfaturile" ÎPS Teodosie, date la un post de radio unei femei care se plângea că soţul o abuzează psihologic, reprezintă "o dovadă crasă" de lipsă de respect şi de empatie pentru victimele violenţei de orice tip, dar mai ales domestice.



"Realitatea înfricoşătoare este următoarea: potrivit unui comunicat al Poliţiei Române din această duminică, în primele 5 luni ale acestui an poliţiştii au intervenit la 49.014 cazuri de violenţă domestică. În aceeaşi perioadă, instanţele judecătoreşti au emis 4.996 de ordine de protecţie. Numărul faptelor penale în domeniul violenţei domestice a crescut în 2024 faţă de anul trecut. Pentru mine, pentru Ministerul Justiţiei, combaterea violenţei este o prioritate. Acesta este motivul pentru care am venit cu iniţiativa Ordinului de protecţie extins (care va intra în vigoare la finalul lunii august) sau cu voucherele acordate rapid, în limita a 16.500 lei, pentru nevoile imediate ale victimelor infracţiunilor", a scris Gorghiu pe Facebook.



În opinia sa, este "ruşinos" că o persoană publică cu credibilitate pentru enoriaşii români face astfel de afirmaţii, iar acest "derapaj inacceptabil" nu trebuie trecut sub tăcere.