Asociația Parcul Natural Văcărești renunță la colaborarea cu Primăria Capitalei

Asociația solicită demisia actualei conduceri a Administrației Parcului Natural Văcărești.

Asociația Parcul Natural Văcărești spune că nu dorește să gireze modul de lucru incompetent și haotic al Administrației Parcul Natural Văcărești (instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București) și trage un semnal de alarmă: la șase luni de la preluarea administrației, Primăria Municipiului București, prin structura de administrare înființată, riscă să afectez integritatea parcului și să compromită munca depusă la parc în ultimii zece ani.

Motivele pentru care Asociația Parcul Natural Văcărești a luat această decizie sunt următoarele, confor unei postări pe Facebook:

- Administrația Parcul Natural Văcărești demolează infrastructura de vizitare a parcului (potrivit notificărilor primite), apreciată de zecile de mii de vizitatori. Asociația PNV s-a angajat în mod oficial să suporte costurile reparațiilor acestora dacă expertiza tehnică o va cere. Administrația nu a comunicat nimic în acest sens.

- Parcul nu are pază corespunzătoare și incendiile de vegetație afectează parcul în continuare. În ultimele două luni au avut loc 6 incendii. Pe 5 aprilie au ars 15 hectare din cele 183 ale Parcului, și nu 1,5 hectare cum a menționat în mai multe rânduri conducerea Administrației.

- Administrația Parcului nu comunică public și transparent planurile pentru administrarea parcului. De exemplu, nu se cunoaște scopul prezenței utilajelor de foraj aflate în ultimele zile în parc. Prezența acestora a fost semnalată de vecinii parcului, care au trimis fotografii.

- Administrația Parcului a comandat mai multe contracte pentru studii, cercetări și lucrări în parc, însă acestea nu sunt publice și nu se cunosc conținutul și bugetele acestora. Totodată, a refuzat constant să folosească studiile și datele obținute de Asociația Parcul Natural Văcărești în 10 ani de activitate (cercetare și monitorizare a biodiversității, monitorizare a vizitatorilor, ridicări topografice, foraje hidrologice, regulament, măsuri de conservare etc.) preferând să contracteze unele noi, din bani publici, pentru aceleași cercetări.

- Administrația Parcului s-a opus plantării de arbori pe limita exterioară a parcului, în apropierea arterelor rutiere, cu rol științific, de protecție și de reducere a poluării. Asociația PNV a plantat și îngrijit în ultimii ani arbori care vor constitui o perdea forestieră în jurul parcului.

- Asociația PNV este exclusă constant din planurile de administrare ale parcului deși anul trecut, prin semnătura Primarului General, i se recunoștea oficial dreptul de co-administrator în viitoarea structură de management.

“În ultimul an, am tot încercat pe toate căile posibile și am sperat că parteneriatul dintre asociația noastră și Primăria Municipiului București va fi unul benefic parcului și bucureștenilor. Din păcate, am ajuns acum ca Administrația Parcului Natural Văcărești nu numai să refuze parteneriatul oferit de noi, dar și să respingă și să împiedice sistematic propunerile de proiecte venite din partea noastră”, spune Florin Stoican - președinte Asociația Parcul Natural Văcărești

În 2021, la inițiativa Asociației Parcul Natural Văcărești a fost semnat un acord cu Primăria Municipiului București pentru administrarea în parteneriat a parcului. În baza acestui acord, Asociația Parcul Natural Văcărești a pregătit toată documentația pentru obținerea administrării. Mulțumită acestei documentații, Parcul a fost dat în administrare Primăriei Capitalei, urmând ca Asociația și Primăria să conlucreze pentru buna lui administrare în baza unui parteneriat. De la preluarea administrației parcului de către PMB, Asociația PNV a fost exclusă constant iar rolul ei minimalizat permanent.

În perioada următoare, Asociația Parcul Natural Văcărești își va continua activitățile în parc și va supraveghea îndeaproape activitatea Administrației Parcului, precum și îndeplinirea obligațiilor legale care-i revin în calitate de administrator.

Asociația Parcul Natural Văcărești a luat ființă în anul 2014 cu scopul înființării și administrării Parcului Natural Văcărești, primul parc natural urban din România și cel mai mare spațiu verde compact din București.

