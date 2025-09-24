Astăzi se deschide Congresul Național de Pediatrie care va reuni peste 1.500 de medici și performeri în sănătate

Evenimentul va reuni elite ale pediatriei naționale și internaționale, medici primari, specialiști și rezidenți pentru a construi împreună răspunsuri moderne la provocările începutului de mileniu și pentru a consolida angajamentul comun de a proteja sănătatea copilului și de a-i oferi șansa la o dezvoltare armonioasă și la un viitor sănătos.

Astfel, în perioada 24-27 septembrie, în Centrul Internațional de Conferințe ”Casino” din Sinaia peste 1.500 de medici pediatri, români și străini, se vor afla într-o permanentă conexiune interdisciplinară datorită unui program științific amplu compus din 33 de sesiuni științifice-cu peste 150 de lucrări tematice, 8 simpozioane, 7 programe de tipul hands-on training și multiple prezentări de postere.

”Congresul reprezintă cea mai importantă manifestare științifică dedicată pediatriei din România și va aduce în prim-plan teme de actualitate în îngrijirea copilului, de la prevenție și diagnosticul precoce, la terapii moderne și abordări multidisciplinare toate aceste informații de real interes urmând să fie expuse în cadrul unor conferințe plenare, sesiuni științifice, workshop-uri practice și mese rotunde, la care vor participa personalități medicale de prestigiu național și internațional” a declarat președintele Societății Române de Pediatrie, Prof. Univ. Dr. Doina Pleșca.

Aceasta a adăugat că: ”este important să precizăm că pediatria începutului de mileniu trei se confruntă cu o serie de provocări majore, generate de schimbările rapide ale societății, mediului și progresului tehnologic, iar această amplă specialitate medicală este mai mult decât o ramură a medicinei – este o responsabilitate față de viitor. De aceea, subliniez faptul că educația medicală continuă, cercetarea științifică și accesibilitatea permanentă la inovare și în fond, la cunoaștere aprofundată, reprezintă pentru noi, medicii, atribute esențiale și indispensabile din punct de vedere profesional pentru a performa și pentru a oferi sănătății umanității un viitor stabil deoarece, în fiecare copil pe care îl îngrijim se află speranța unei lumi mai sănătoase, mai echilibrate și mai pline de lumină”.

Printre temele majore ale ediției din acest an se regăsesc:

-Bolile cronice pediatrice și impactul lor asupra calității vieții copilului;

-Noutăți în imunizare și politici de sănătate pediatrică;

-Progresul în diagnosticul genetic și medicina personalizată;

-Rolul noilor tehnologii și al inteligenței artificiale în pediatrie;

-Impactul schimbărilor sociale și al factorilor de mediu asupra sănătății copiilor;

-Sănătatea mintală a copiilor și adolescenților;

-Vaccinarea și reticența față de vaccinuri;

-Somnologia pediatrică: de la simptome la impactul diurn;

-Tabagismul și implicațiile sale juvenile;

-Obezitatea infantilă, cu consecințe cardiovasculare și metabolice pe termen lung;

Congresul Național de Pediatrie este organizat de Societatea Română de Pediatrie și se desfășoară sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Despre Societeatea Română de Pediatrie

Societatea Română de Pediatrie (S. R. Ped.) este o asociație profesională și științifică de elită a medicilor pediatri din România, cu o îndelungată și bogată tradiție în educația medicală continuă a numeroase generații de pediatri, cu preocupări numeroase care vizează îmbunătățirea calității vieții copiilor prin creșterea rolului prevenției diferitelor afecțiuni. Societatea este afiliată Asociației Medicale Romane (A.M.R.), reprezentând principalul for profesional al medicilor pediatri din România. Scopul Societății Române de Pediatrie îl reprezintă creșterea performanței profesionale. De-a lungul anilor vizibilitatea S.R.Ped. a crescut semnificativ prin organizarea de manifestări științifice de prestigiu național și internațional respectiv congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde. (Congresul internațional Europediatrics 2017, Congresul UMEMPS 2022, Conferința internațională de Pediatrie 2024, etc). In colaborare cu Academia Americană de Pediatrie (AAP) și Centru de control și prevenire a bolilor din US (CDC) membrii societății au inițiat încă din anul 2018 programe de prevenție în domenii precum conștientizarea luptei împotriva fumatului sau obezității la copii și adolescenți.