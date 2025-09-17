Avertisment dur: Vânzarea Napolact, risc de securitate națională pentru România

Este vorba despre intenția grupului maghiar Bonafarm, controlat de oligarhul Sándor Csányi, un apropiat al premierului Viktor Orbán, de a cumpăra compania Napolact, brand românesc emblematic din industria lactatelor.

Avertismentul lui Sebastian Burduja

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, în prezent deputat și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a cerut oficial blocarea tranzacției și a atras atenția că vânzarea Napolact ridică probleme de securitate națională.

Napolact deține fabricile din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, are aproximativ 400 de angajați și o rețea extinsă de colectare a laptelui. Burduja avertizează că o eventuală preluare de către Bonafarm trebuie privită nu doar ca o simplă decizie de business, ci ca o posibilă extensie a strategiei guvernului de la Budapesta în România.

“Profilul domnului Sándor Csányi transcende calitatea de simplu investitor privat, conturându-se ca un pilon central al modelului de capitalism de stat promovat de guvernul condus de domnul Viktor Orbán. Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune. Prin urmare, o investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României”, a declarat Burduja.

Ce cere fostul ministru

Sebastian Burduja solicită:

avize din partea SRI și SIE ,

analiza dosarului de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) ,

eventual, o dezbatere în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), dat fiind că securitatea alimentară este o chestiune de interes strategic.

Riscuri economice și geopolitice

Burduja reamintește și de legăturile lui Csányi cu Rusia și China, precum și de controversele din fotbal, când acesta a cerut ca simbolul „Ungariei Mari” să fie permis pe stadioane internaționale – un gest pe care politicianul îl consideră provocator la adresa Constituției României.

El avertizează că Bonafarm ar putea folosi influența politică pentru a obține avantaje pe piața românească, afectând concurența loială și ordinea economică.