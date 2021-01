Bacalaureatul va fi adaptat la pandemie. Ce soluții văd elevii și profesorii

Hepta

Bacalaureatul se apropie cu paşi repezi, iar elevii din România au de pregătit multe exerciţii la matematică şi zeci de eseuri la limba română. În vreme ce elevii spun că ar fi ajutor să se scoată din materie, profesorii nu văd în asta o soluție. Ministrul Educației spune că programa va fi adaptată.

Alesia Mazilu, elevă în clasa a 12-a la un liceu din Constanţa, face ore online de aproape un an. De fapt, spune eleva, a fost mai mult un an mai mult de pauză, decât de învăţat.

„Nu neapărat că ar trebui să ne scoată materia de pe semestrul II, de exemplu, însă ne-ar fi de mai mare ajutor. Pentru că şi anul trecut s-a scos, ei au avut doar un semestru în care n-au fost la şcoală, noi am avut un an în care n-am fost la şcoală şi este cu atât mai greu”, a spus Alesia Mazilu, elevă în clasa a XII-a.

În schimb, unii profesori nu văd adaptarea materiei de examen o soluţie.

Adrian Enache, profesor de matematică la liceul Nicolae Iorga din Bucureşti, crede că toţi elevii şi profesorii ar fi avut timp să îşi pună la punct programa pentru bacalaureat.

„Dacă se prelungeşte pandemia, reducem exigenţa? Reducem nivelul? Ce câştigăm? Dacă anul trecut nu am putut studia derivatele, anul acesta nu putem studia integralele. Şi atunci ce facem? Scoatem şi derivate şi integrale?”, a spus dascălul.

Ministerul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, încă nu a anunţat cum se va modifica programa pentru Bacalaureat, însăspune că va fi corelată cu realităţile acestui an şi va fi adaptată modului în care elevii au asimilat.

„Programa de examen va fi corelată cu realităţile acestui an şi adaptată modului în care elevii au asimilat şi nu modului în care profesorii au predat”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

(sursa: Mediafax)