Un bărbat a fost înjunghiat într-un mall din Sectorul 6. Victima a inițiat agresiunea, pentru o femeie

Victima s-a apropiat de fosta parteneră, care era cu soțul, l-a atacat pe bărbat cu un cuțit, însă acesta l-a dezarmat și l-a înjunghiat pe fostul partener al soției în spate.

Incidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 20:00. Secția 22 Poliție a fost sesizată prin SNUAU 112 și de către SIME Ilfov cu privire la declanșarea unei alarme de proximitate, urmată de un conflict fizic între două persoane, produs în incinta unui Complex Comercial, situat în Sectorul 6 al Capitalei.

Sesizarea indica faptul că o persoană a fost agresată cu un obiect ascuțit în zona spatelui.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului.

„În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit faptul că în jurul orei 20:00, în timp ce femeia se afla împreună cu soțul său, în incinta unui complex comercial din Sectorul 6, fostul partener al femeii s-a apropiat de cei doi, manifestând un comportament agresiv. Între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia fostul partener ar fi deținut un obiect ascuțit. Cei doi s-au agresat reciproc, iar în timpul altercației, soțul femeii a reușit să îl dezarmeze pe agresor și ulterior l-a agresat fizic pe acesta, fiindu-i provocate două plăgi în zona spatelui”, arată Poliția Capitalei.

Persoanele implicate au fost depistate și imobilizate de către polițiștii ajunși cu operativitate la fața locului.

Victima înjunghierii a fost preluată de un echipaj medical de urgență și a fost transportată la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare.

Victima devenită agresor a fost dusă la sediul Secției 22 Poliție în vederea continuării cercetărilor.

În prezent, se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, urmând a fi sesizată unitatea de Parchet competentă.

În aceeași zi, anterior incidentului, Poliția Orașului Bragadiru a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 40 de ani, cu privire la faptul că fostul său partener, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat la domiciliul ei, din județul Ilfov și a provocat distrugeri prin spargerea unui geam. În cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu măsura monitorizării electronice a agresorului.

