Benone Sinulescu a murit în această după-amiază în locuința sa. Decesul ar fi survenit din cauza unei pneumonii ce ar fi apărut cu 2-3 zile în urmă, relatează Antena 3.

Benone Sinulescu se afla internat în spital de duminică, iar starea sa s-a înrăutăţit continuu, decedând joi în jurul orelor 15:00. Artistul avea mai multe probleme de sănătate, printre care şi o pneumonie care i-a fost fatală.

Benone Sinulescu s-a născut pe data de 24 mai 1937, la Siriu, județul Buzău. A fost un interpret de muzică populară. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu diverși interpreți de muzică populară printre care și Irina Loghin. După 1989, a abordat și stilul etno-dance și colaborat în acest sens cu formația Ro-Mania, conform Wikipedia.

"Mi-as dori sa am glasul din tinerete si mintea de acum"

"Din ianuarie pana acum am fost plecat in vreo noua tari, multe pentru varsta mea. Nu stau prea bine cu matematica, dar am doi matematicieni in familie. A fost multa lume la spectacole si m-a bucurat sa vad cum canta cu mine. Un artist se simte implinit atunci cand vede ca munca lui e rasplatita prin aplauze. Prin palme... Am evenimente importante anul acesta. Sarbatoresc 55 de ani de la primele mele inregistrari. De fapt, se implinesc 56, dar anul trecut nu am avut timp sa ma ocup de aniversarea aceasta. Mi se pare ca suna mai frumos 55 decat 56. Am realizat doua albume pe care le voi lansa cu ocazia acestui spectacol de la Sala Palatului, unde ma va sarbatori televiziunea romana. Vor fi prezente orchestra de folclor de la Chisinau si trupa Mi­llennium. Tin sa fie un spectacol deosebit. Eu sunt totdeauna ne­multumit si-mi doresc sa fac mult mai multe. Am inceput cu canto clasic si am ajuns cantaret de muzica usoara, dar a fost un pas fericit pentru mine, caci am lasat ceva in urma mea. Daca dupa 55 de ani inca sunt in top, acest lucru imi da avant si-mi spune multe despre iubirea publicului. Mi-as dori sa am glasul din tinerete si mintea de acum. Nu se poate nicicum. As face mai multe, chiar daca am fost intepat de dusmani ca vezi Doamne am stricat folclorul, ceea ce nu este adevarat. Am atacat cantecul de petrecere si l-am imbracat intr-o haina foarte frumoasa. Cantecele mele sunt aranjate de un compozitor de la Chisinau care orchestreaza Allei Pugaciova, lui Johnny Logan, dar si altor vedete. La aceste cantece reorchestrate au apelat multi dintre cei care au participat la Cerbul de Aur, «Radu Mamii», «Crasmarita din Buzau», «Roata vietii». Cele cantate cu orchestra de muzica populara nu au ajuns la sufletele lor, ci cele pe ritmuri moderne. M-am bucurat de admiratia unui mare compozitor american la Las Vegas care a intrebat in timp ce asculta CD-ul meu: «Cine e tanarul acesta?». Si i s-a spus ca tanarul acesta este mai batran decat crede el.



O zi pierduta inseamna un veac. Imi reprosez cand nu fac ceva anume astazi. Sunt foarte corect, sunt foarte punctual. Imi reprosez ca sunt dezor­do­nat. Nu prea mai stam prin Bu­curesti. Imi place la tara, sa fiu aproa­pe de pamant. Am o gradina mare, ma ocup mult cu gradinaritul. Sunt amorezat de gradinarit. Mi se spunea cand eram mic «Micul agro­nom». Acum sunt «Balsoi agro­nom». Gras si frumos. Un cantec al meu spune chiar asa: «De-i pace si sanatate, omul le face pe toate». Eu totdeauna am plecat urechea si la soferul meu. Daca faceam un disc, il intrebam daca-i place sau nu. Iar el spunea asta da, asta nu. Eu am sfatuit, dar uneori am fost luat in nume de rau. Cred ca nu ti-e dusman cel care ti-arata ca ai niste lipsuri, ci acela care iti spune ca esti extraordinar. Mama mea era un om vesel, iar tata era un mucalit. Cand trantea cate una mureai de ras o zi intreaga. Sa va dau un exemplu. Tin minte ca odata a stat la mine si ii placea sa citeasca. A cautat prin biblioteca un Index al limbii romane moderne. Cand nu inte­le­­gea ceva cauta in Dictionar. Erau vreo cinci volume groase si a vrut sa le aseze inapoi in biblioteca. Era li­niste si doar eu cu el in casa. Tata s-a suit pe o scarita si cand aseza volumele numai ce-l aud: «Unu. Doi. Trei... proba de microfon...»"

Jurnalul 22 mai 2011