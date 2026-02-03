Un bărbat a furat bani dintr-o biserică din Sectorul 2 al Capitalei

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați de reprezentantul bisericii cu privire la furt în 29 ianuarie. O zi mai târziu, suspectul a fost găsit și dus la audieri.

Acesta ar fi furat 200 de lei de la pangarul Bisericii „Sfinții Părinți Ioachim și Ana – Oborul Vechi” din Sectorul 2 al Capitalei.

Bărbatul a fost reținut și ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările în acest caz continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

(sursa: Mediafax)