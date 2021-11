Bogdan Aurescu, reales pentru un nou mandat în Comisia de Drept Internaţional

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Aurescu a fost reales pentru această demnitate pe 12 noiembrie, la New York, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).





"Realegerea pentru un nou mandat în cadrul CDI confirmă aprecierea statelor membre ONU pentru activitatea desfăşurată de profesorul Bogdan Aurescu în cadrul Comisiei. Astfel, în cadrul primului său mandat la CDI, în calitate de copreşedinte al Grupului de Studiu privind creşterea nivelului mărilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional (Sea-level rise in relation to international law), format de lucru stabilit în cadrul Comisiei, Bogdan Aurescu, care a avut un rol principal în promovarea acestui subiect pentru a fi inclus pe agenda Comisiei, s-a implicat în mod direct în analiza acestei teme de importanţă deosebită la nivel internaţional - creşterea nivelului mărilor şi oceanelor reprezentând un efect nemijlocit şi grav al schimbărilor climatice -, din perspectiva implicaţiilor sale juridice complexe pentru un număr foarte mare de state", se arată în comunicat.



Comisia de Drept Internaţional are ca obiectiv dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional şi codificarea sa, fiind un organ subsidiar al Adunării Generale ONU. Conform statutului, cei 34 de membri ai Comisiei sunt experţi independenţi în domeniul dreptului internaţional, cu o experienţă recunoscută pe plan internaţional în acest domeniu, atât în ce priveşte aspectele teoretice, cât şi cele practice ale dreptului internaţional, menţionează sursa amintită.





Comisia de Drept Internaţional a fost creată în anul 1947 şi a început să funcţioneze în anul 1949. Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea realegerii. Mandatul actual al membrilor Comisiei a fost prelungit cu un an (până în 2022), ca urmare a contextului generat de pandemia de COVID-19 ce a împiedicat desfăşurarea sesiunii CDI din anul 2020.