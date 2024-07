Mochi, alimentul japonez care face furori printre români

Mochi a ajuns prin toate magazinele din România și a devenit foarte apreciat în țara noastră. Unii îl testează din curiozitate, alții după ce văd imagini cu el pe rețelele de socializare. Deși beneficiază de o popularitate ieșită din comun, până acm câteva luni puțini români știau ce este mochi, scrie spynews.

Spre deosebire de România, mochi are în Japonia o cu totul altă semnificație. Acolo este un desert pe care îl găsești pe masa de Revelion în fiecare an. Deși se găsește permanent în magazine, aceea este perioada în care apare peste tot.

Semnificația acestuia este că aduce noroc și belșug în casele oamenilor din Japonia, care îl au pe masă de Revelion. Este gătit din piure de orez, bătut de două persoane, până când se obține consistența specifică. Acest proces poartă numele de mochitsuki.

Apoi este format în păjituri mici, gătită din piure de orez, apă și zahăr. Are o textură lipicioasă, dar cremoasă. In interior aceasta are o umplutură, iar cei care îl gătesc aleg ce aromă să aibă. Una dintre cele mai cunoscute este umplutura anko, și anume pasta de fasole roșie.

Mai multe tipuri de mochi

Mochi poate fi gătit după propriile dorințe și gusturi. Tot ce trebuie să faci este să folosești mochigome, astfel încât să obții textura dorită. Acesta poate fi umplut fie cu fasole roșie, fie cu verdețuri, praf de soia, sau poate avea gust de scorțișoară.

În România se găsește și sub formă de înghețată și este de-a dreptul delicios. După ce a apărut de mai multe ori pe rețelele de socializare, tot mai mulți români au fost tentați să încerce mochi. Este un produs excelent pentru zilele de vară, căci poate fi transformat în înghețată și conține o mulțime de proteine.