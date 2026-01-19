Bolojan refuză excepțiile și se declară „omul rău din sală” în fața cererilor Nicoletei Pauliuc

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc i-a cerut premierului Ilie Bolojan să modifice două prevederi dintr-un proiect recent.

Ea a solicitat eliminarea „primei zile de concediu medical fără plată” pentru persoanele cu boli cronice, în special pentru pacienții oncologici, subliniind că statul are obligația de a-i sprijini pe cei aflați în această situație și că aplicarea măsurii reprezintă, practic, o „taxă pe boală”.

De asemenea, Pauliuc a cerut scoaterea din proiect a posibilității de a executa indemnizația de handicap și venitul minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale, pentru a proteja categoriile vulnerabile.

Premierul Ilie Bolojan a respins însă aceste propuneri, afirmând că nu dorește să facă excepții și că preferă să fie „omul rău din sală”, argumentând că există și alte state în care prima zi de concediu medical nu este plătită. Pauliuc a replicat că legea prevede deja anumite excepții, cum ar fi scutirea de impozite pentru proprietarii de mașini istorice, însă Bolojan nu a comentat această observație.

Dialogul dintre cei doi a avut loc în ședința de luni a Biroului Politic Național al PNL.

(sursa: Mediafax)