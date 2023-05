Platformă lansată de Oficiul European de Brevete pentru combaterea incendiilor. România, afectată

Vara trecută, peste 830 000 de hectare de terenuri din Europa au fost devastate de incendii de pădure, ceea ce reprezintă aproape dublul suprafeței Deltei Dunării. După anul 2006, 2022 a fost al doilea cel mai nefast an pentru Europa din punct de vedere al zonelor arse și al numărului de incendii, conform Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS). Aceste incendii de vegetație au generat costuri de 2,5 miliarde de euro pentru Uniunea Europeană, sub forma prejudiciilor economice, iar costul uman a fost incomensurabil.

Conform estimărilor EFFIS, România a fost a doua cea mai afectată țară din Uniunea Europeană, după Spania, cu o suprafață de peste 162.000 de hectare de terenuri distruse. Cele mai mari trei incendii au fost înregistrate în județul Tulcea. De altfel, o mare parte din terenurile arse, peste 50%, se află în zone protejate.

Ca urmare a schimbărilor climatice, sezonul incendiilor de vegetație va rămâne de acum încolo o problemă constantă.

Pentru a evita efectele devastatoare ale incendiilor din anii trecuți, dar și pentru a ajuta autoritățile publice locale și guvernele naționale să se pregătească, Oficiul European de Brevete (OEB) a lansat o nouă platformă de schimb de cunoștințe la nivel mondial privind brevetele, precum și a informațiilor despre tehnologiile care pot salva vieți și terenuri. Brevetele și cererile de brevetare publicate reprezintă o sursă prețioasă de informații pentru cercetători, ingineri și guverne, deoarece acestea vizează date operaționale care le indică utilizatorilor ce invenții au fost realizate deja, iar aceste informații pot conduce la noi perspective, descoperiri și parteneriate tehnice.

„Reușita globală în combaterea incendiilor depinde de accesul la know-how-ul și la informațiile tehnice adecvate, incluse în brevete. Noua platformă reunește circa 30 de interogări de căutare și cuvinte-cheie, concepute pentru a ajuta oamenii, guvernele, cercetătorii și inginerii să acceseze rapid cele mai relevante și mai actualizate informații din acest domeniu”, a explicat președintele Oficiului European de Brevete, António Campinos.

Noua platformă se concentrează pe patru piloni: detecție și prevenire, stingerea incendiilor, echipamente de protecție respectiv refacerea după incendii.

Domeniul stingerii incendiilor este, la ora actuală, sectorul în care au fost depuse cele mai multe cereri de brevetare, fiind urmat de cel al detecției și prevenirii și de cel al echipamentelor de protecție.

Platforma găzduiește o serie întreagă de inovații, de la Inteligență Artificială și tehnologii aeriene până la instruire în privința combaterii incendiilor prin tehnologii de realitate virtuală și materiale ignifugante.

Platforma preia informații din baza de date publică a OEB, Espacenet – care include peste 140 de milioane de documente din 100 de țări –, și oferă un acces rapid la informații vitale. Examinatorii Oficiului European de Brevete și-au unit forțele cu experți și analiști examinatori ai brevetelor de la oficiile naționale de brevete din Spania, Portugalia, Franța, Grecia și Italia pentru a compila interogările relevante legate de combaterea incendiilor. Este a treia astfel de inițiativă a OEB, după platformele „Fighting Coronavirus” (Combaterea coronavirusului) și „Clean energy technologies” (Tehnologii curate în energie).

În concordanță cu angajamentul său față de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, OEB va promova, de asemenea, rolul proprietății intelectuale, prin organizarea în comun a unei conferințe internaționale care va avea loc săptămâna viitoare și la care vor lua parte Oficiul Național pentru Proprietate Intelectuală din Portugalia, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Evenimentul, intitulat „Thinking about Industrial Property, Sustainability and the Future of the Planet” (Perspective privind proprietatea industrială, dezvoltarea durabilă și viitorul planetei), va fi organizat la Lisabona, în Portugalia, între 29 și 30 mai 2023 și va reprezenta un cadru în care se vor putea discuta și schimba idei despre modul în care proprietatea intelectuală poate încuraja și proteja inovațiile și lucrările inventatorilor, în scopul de a construi un viitor mai sustenabil și mai echitabil.

Pe parcursul conferinței, OEB va prezenta un raport privind activitățile sale de diseminare a cunoștințelor incluse în brevete, în contextul celor șapte Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite (ONU). Misiunea centrală a OEB este de a facilita accesul și de a democratiza cunoștințele incluse în brevete, întrucât acestea joacă un rol crucial în promovarea unor soluții inovatoare pentru atingerea ODD ale ONU.

