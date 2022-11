Ministrul Muncii, atacuri la adresa PNL! Când am anunțat măsurile PSD îmi cereau demisia. Acum se laudă cu măsurile noastre

„Observăm astăzi cum acești colegi ai noștri se laudă cu măsurile noastre, ale PSD. Când am fost trimis de Marcel Ciolacu, de Paul Stănescu, de voi toți, să prezint măsurile PSD, anume creșterile de venituri, de salariu minim, măsuri de sprijin în economie, mi-au cerut demisia. Acum se laudă cu măsurile noastre. Dar nu-i nimic. Noi suntem social-democrați și nu ne supărăm. E bine că viziunea PSD - și înțelepciunea lui Marcel Ciolacu a făcut posibil acest lucru - a învins. Iată că avem un pachet social, iată că cetățenii români știu că prezența noastră la guvernare este garanția, nu neapărat a bunăstării în această perioadă grea, dar a liniștii din punct de vedere al măsurilor sociale, creșterii de venituri și măsurilor de sprijin în economie”, spune ministrul Muncii, Marius Budăi.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a arătat că luni seara liderii coaliției au avut „o ședință foarte bună”.

„Am luat o decizie pentru cetățenii români. Așa cum am spus și am susținut de fiecare dată, nu luăm decizii pentru electoratul PNL sau electoratul PSD sau alt electorat. La Guvern luăm decizii pentru cetățenii români. S-au vehiculat mai multe cifre, au fost discutate din punct de vedere al abordării tehnice. Era foarte clar că, orice decizie luăm, ea trebuie să fie în primul rând legală, să fie sustenabilă și să fie dezirabilă. Am vorbit cu toții despre anvelopa de 15% și de asemenea am vorbit despre cifrele inițiale pe care proiectăm bugetul pe 2023. Având pe masă aceste cifre, aseară am putut să discutăm și să cădem cu toții de comun acord că putem să asigurăm o creștere a punctului de pensie cu 12,5% și de asemenea să ne îndreptăm în spiritul coeziunii sociale, să dăm dovadă în aceste momente de solidaritate și de unitate, să ne ducem cu ajutoare către cetățenii, pensionarii cu pensiile și veniturile cele mai mici, stabilind nivelurile de sprijin”, preciza Nicolae Ciucă.

Premierul a spus că cei cu pensii până la 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei în două tranșe, pentru cei între 1.501 lei și 2.000 de lei, 800 de lei, de asemenea în două tranșe, iar pentru cei care au venituri între 2.001 lei și 3.000 de lei, 600 de lei, de asemenea în două tranșe.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a criticat la începutul lunii septembrie, anunțul ministrului muncii, Marius Budăi, privind propunerile de majorare a pensiilor, salariilor precum și alte beneficii sociale care nu au fost convenite înainte cu liberalii.

