x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Bujduveanu vrea să crească folosirea bicicletei în București

Bujduveanu vrea să crească folosirea bicicletei în București

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   18:45
Bujduveanu vrea să crească folosirea bicicletei în București

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și-a exprimat dorința de a introduce în București modelul polonez de mobilitate alternativă, după o întâlnire cu primarul orașului Poznań.

„Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu primarul orașului Poznań, Jacek Jaśkowiak. Am avut un dialog constructiv despre dezvoltarea urbană și soluțiile pe care le aplică administrațiile locale europene", a scris Bujduveanu, luni, într-o postare pe Facebook.

Dialogul s-a concentrat pe aspecte esențiale ale administrației urbane moderne. „Am discutat despre infrastructură, fluidizarea traficului și modernizarea transportului public cu mijloace nepoluante", a precizat primarul interimar.

Punctul central al întâlnirii l-a reprezentat mobilitatea alternativă, domeniu în care orașul polonez a înregistrat rezultate remarcabile. „Un subiect deosebit de interesant a fost mobilitatea alternativă: Poznań a crescut utilizarea bicicletei de la 2% la 20% prin investiții în infrastructură și politici dedicate - un model pe care mi-l doresc și pentru București", a declarat Bujduveanu.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bujduveanu biciclete Bucureşti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri