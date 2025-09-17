Bujduveanu vrea să crească folosirea bicicletei în București

„Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu primarul orașului Poznań, Jacek Jaśkowiak. Am avut un dialog constructiv despre dezvoltarea urbană și soluțiile pe care le aplică administrațiile locale europene", a scris Bujduveanu, luni, într-o postare pe Facebook.

Dialogul s-a concentrat pe aspecte esențiale ale administrației urbane moderne. „Am discutat despre infrastructură, fluidizarea traficului și modernizarea transportului public cu mijloace nepoluante", a precizat primarul interimar.

Punctul central al întâlnirii l-a reprezentat mobilitatea alternativă, domeniu în care orașul polonez a înregistrat rezultate remarcabile. „Un subiect deosebit de interesant a fost mobilitatea alternativă: Poznań a crescut utilizarea bicicletei de la 2% la 20% prin investiții în infrastructură și politici dedicate - un model pe care mi-l doresc și pentru București", a declarat Bujduveanu.

(sursa: Mediafax)