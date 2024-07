Burduja spune că, în ultimul an, au fost semnate contracte pe fonduri nerambursabile de 13,6 miliarde de euro

"Am făcut noi un calcul şi ne-am uitat la fondurile pe care am reuşit să le semnăm în ultimul an, fonduri nerambursabile- PNRR, Fondul pentru Modernizare şi am şi publicat statistica defalcată şi am însumat undeva la 13,6 miliarde de euro. M-am uitat pentru aceeaşi perioadă la statistica publicată de Banca Naţională a României legată de investiţiile străine directe, undeva până în 6 miliarde de euro, cred că 5,6. Vă daţi seama ce înseamnă aportul sistemului energetic naţional, valoarea acestor investiţii, iată, de două şi ceva mai mare decât toate investiţiile străine directe din ultimul an. Deci, da, suntem în plină revoluţie energetică şi mă bucur că acest proiect contribuie la acest succes", a afirmat ministrul.



Acesta a participat la inaugurarea primului parc fotovoltaic realizat de o companie de stat cu fonduri din PNRR, în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova.