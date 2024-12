Burduja: Astăzi am semnat ultimele două contracte din PNRR pentru capacităţi de stocare în baterii

"Ministerul Energiei şi Guvernul României continuă să prioritizeze investiţiile în stocare. Stocarea este prioritatea zero a Sistemului Energetic Naţional, iar astăzi am semnat ultimele două contracte din PNRR pentru capacităţi de stocare în baterii. Sunt doi beneficiari. Pentru primul proiect vorbim despre 75 de milioane de lei valoare de ajutor de stat şi o capacitate instalată de 245 MWh. A doilea proiect, de 38 de milioane de lei, aproximativ, doar ajutorul de stat, şi 117 MWh. În total, foarte important, cu 79 milioane euro în cadrul acestui apel din PNRR (...) s-au semnat 11 contracte de finanţare. Este vorba de o investiţie totală de 603 milioane euro, cu aproape 80 de milioane de euro nerambursabili, şi aceste proiecte vor genera o capacitate de stocare de 1.546 MWh. Gândiţi-vă că la nivelul întregului sistem vorbim de undeva la 4.000 de MW necesar de stocare, aşa ne spune Transelectrica, Dispecerul Energetic Naţional. Doar prin aceste 80 de milioane de euro noi vom acoperi cam un sfert din ceea ce are nevoie România astăzi - un sfert pentru că vorbim de MWh, nu de MW - ceea ce eu cred că este un lucru bun", a spus ministrul.



El a reamintit că ministerul are şi 150 de milioane de euro din Fondul pentru modernizare, tot pentru capacităţi de stocare.



Conform unui comunicat al ME, pentru dezvoltarea noilor capacităţi de stocare a energiei electrice în baterii, ultimele două contracte semnate marţi includ proiectul realizat de RPower Bess - Two S.R.L., cu o capacitate instalată de 245 MWh şi o finanţare de 15 milioane de euro, alături de proiectul companiei Teiuş Solar S.R.L., care va adăuga o capacitate de 117 MWh, în urma unei investiţii de 8 milioane de euro.

AGERPRES