Burduja: Orice ar fi să fie, anul acesta vom pune în funcţiune hidrocentrala de la Răstoliţa

"Astăzi am fost la hidrocentrala Lotru-Ciunget, coloana vertebrală a hidroenergeticii româneşti! Este una dintre cele mai impresionante realizări inginereşti ale României. Situată în inima Munţilor Lotrului, această capodoperă a hidroenergeticii româneşti nu este doar un simbol al excelenţei tehnice, ci şi un testament al viziunii celor care au gândit şi construit acest gigant energetic. Cu o putere instalată de peste 510 MW, 82 de captări secundare şi peste 150 km de galerii subterane, Lotru-Ciunget a fost proiectată să valorifice la maximum potenţialul hidroenergetic al râului Lotru şi al unui bazin hidrografic de 675 km2. Cifrele sunt efectiv incredibile. Finalizată în anii '70, această hidrocentrală este dovada vie a unei generaţii de ingineri şi muncitori care au pus România pe harta marilor proiecte energetice ale lumii. În toată amenajarea hidroenergetică Lotru, avem un total de 643MW, aproape cât un reactor nuclear de la Cernavodă! Bonus: 60MW în pompaj, pentru asigurarea unui debit optim pentru hidrocentrala Lotru-Ciunget", a afirmat Sebastian Burduja.



El a menţionat că Hidrocentrala de la Răstoliţa ar trebui pusă anul acesta în funcţiune.



"Azi, la faţa locului, am simţit forţa viziunii celor care au modelat munţii pentru a transforma apa în lumină. Ei sunt adevăraţii constructori ai României moderne, începând cu părintele hidroenergeticii româneşti, Prof. Dorin Pavel, care a documentat potenţialul zonei încă din 1933. În spiritul acestor oameni extraordinari şi al efortului depus atunci, îmi asum încă o dată, ca ministru al Energiei, că vom finaliza hidrocentralele începute înainte de 1989. Orice ar fi să fie, anul acesta vom pune în funcţiune hidrocentrala de la Răstoliţa, unde ne luptăm cu toate forţele care nu vor ca România să fie independentă energetic. "Energia este viaţă. Să ai energie înseamnă să ai forţa de a construi, de a transforma, de a duce un popor spre viitor." Aceste cuvinte ale lui Dimitrie Leonida, unul dintre marii ingineri români, sunt mai actuale ca oricând. România are nevoie de energia sa hidro pentru a-şi consolida independenţa energetică şi pentru a-şi respecta angajamentele de tranziţie energetică", a punctat Sebastian Burduja..



El a scris că Lotru-Ciunget este dovada că România poate "construi măreţ" şi că acest proiect nu este făcut de Ceauşescu.



"Este făcut de poporul român. Şi tot poporul român are datoria să întreacă faptele mari ale înaintaşilor noştri. Răstoliţa va fi primul pas dintr-un angajament ferm: să valorificăm la maxim ceea ce generaţiile anterioare au început şi să ducem mai departe viziunea unei Românii puternice! Înainte, împreună", a mai menţionat Sebastian Burduja. AGERPRES

