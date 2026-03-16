x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Diana Buzoianu a anunțat că 84% din bugetul Ministerului Mediului pe 2026 este rezervat exclusiv pentru investiții

de Redacția Jurnalul    |    16 Mar 2026   •   21:45
Sursa foto: gov.ro

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că bugetul Ministerului pe anul 2026 este orientat către investiții și proiecte cu finanțare europeană și prin PNRR. Concret, aproape 84% din bugetul Ministerului Mediului pentru anul în curs este dedicat investițiilor.

Buzoianu a afirmat că mai puțin de 10% din buget va fi pentru cheltuieli de personal și cheltuieli de funcționare ale Ministerului Mediului.

„Vor fi finanțate sute de proiecte pentru centre de colectare cu aport voluntar, insule ecologice digitalizate, fabrici de reciclare. De asemenea, vor continua investiții importante pentru infrastructura de apă, inclusiv lucrări la acumulările Cuceu, Rovinari, Surduc - Timiș și Frumoasa. Toate acestea cu o gestionare eficientă a cheltuielilor de funcționare, care rămân reduse în raport cu totalul bugetului”, a declarat Diana Buzoianu.

Pentru anul 2026, Ministerul Mediului are un buget de 4,66 miliarde lei credite de angajament și 5,95 miliarde lei credite bugetare.

Din acestea, 83,73% din creditele bugetare și 79,24% din totalul creditelor de angajament sunt alocate implementării proiectelor cu finanțare din PNRR, proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și proiectelor de investiții și asimilate investițiilor.

Pentru salarii, bunuri și servicii, respectiv cheltuieli de capital este alocat doar 9,56% din totalul creditelor bugetare.

Pentru infrastructura de apă, prevenirea inundațiilor și gestionarea resurselor de apă, inclusiv lucrări de apărare, hidrologie și reducerea riscurilor naturale, Ministerul Mediului are alocată suma de 1,3 miliarde lei.

Alte 274 milioane lei sunt destinate dezvoltării durabile a silviculturii, prin compensații pentru proprietari de păduri, despăgubiri pentru pagube produse de fauna sălbatică și investiții în împăduriri, drumuri forestiere și lucrări de corectare a torenților.

Nu în ultimul rând, Ministerul Mediului alocă 659 milioane lei pentru protecția mediului, inclusiv pentru modernizarea rețelei de monitorizare a calității aerului și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: buzoianu mediu buget Investitii proiecte
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri