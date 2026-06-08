Reacția PSD la amenzile din sectorul bancar: Daniel Zamfir cere modificarea urgentă a calculului ROBOR

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a vorbit luni, la RFI, despre amenzile date duminică de Consiliul Concurenței mai multor bănci, pentru presupusa manipulare a indicelui ROBOR.

Acesta a afirmat că o asemenea decizie se impunea.

„Bateți la uși deschise aici, pentru că eu încă din 2019, când am avut și comisia de anchetă pentru manipularea ROBOR, am constatat de atunci că ROBOR-ul este manipulat și am fost cel care am inițiat trecerea la un alt indice, la IRCC, acela care se calculează pe baza tranzacțiilor, nu pe cotații”, a afirmat Zamfir la RFI.

În plus, social-democratul a acuzat băncile că au manipulat ROBOR de mai multă vreme.

„Nu pot decât să salut o astfel de decizie, pentru că era o decizie de mult așteptată și lucrul ăsta se întâmpla de multă vreme”, a completat acesta.

Consiliul Concurenței a sancționat, duminică, zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurență în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Potrivit instituției, în perioada de fixing, cotațiile ferme ar trebui să fie independente, însă băncile și-ar fi coordonat comportamentul în funcție de cotațiile concurenților. Consiliul Concurenței arată că acest aspect este important mai ales în cazul maturităților pentru care volumul tranzacțiilor efective este redus, precum cele la 3, 6 și 12 luni.

Rezultatul procedurii de fixing este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite. Un nivel crescut al ROBOR poate fi favorabil creditorilor, dar afectează direct consumatorii și ceilalți debitori ale căror contracte sunt raportate la acest indice.

Cele zece bănci amendate de Consiliul Concurenței sunt:

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

Reacțiile băncilor în urma amenzilor primite

Mai multe bănci au reacționat la decizia anunțată de Consiliul Concurenței.

Duminică seara, BRD a anunțat, într-un comunicat, că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenței.

Reprezentanții băncii arată că „impactul reputațional generat de această decizie afectează percepția asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea și capacitatea lui de a finanța economia sunt esențiale”.

Și CEC Bank anunță luni, într-un comunicat de presă, că va contesta în instanță, inclusiv în instanțele europene, amenda de 332,98 milioane de lei primită de la Consiliul Concurenței în urma investigației privind ROBOR.

„CEC Bank ia act cu profundă îngrijorare și este în dezacord total față de decizia Consiliului Concurenței de a sancționa cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieței, decizie pe care o considerăm profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață”, se arată în comunicatul emis de bancă.

Totodată, și Banca Transilvania, cea care a primit și cea mai mare amendă din partea Consiliului Concurenței în urma investigației privind manipularea ROBOR, a anunțat că va contesta decizia.

„Respingem vehement concluziile raportului, ne reafirmăm nevinovăția și considerăm că decizia nu are nicio fundamentare și nicio bază reală. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația. Anunțăm că, odată cu confirmarea oficială a deciziei și a motivării acesteia, vom iniția demersurile legale de contestare a acesteia la Curtea de Apel București. Totodată, suntem pregătiți să ne adresăm oricăror instanțe sau autorități competente, interne și internaționale, pentru deplina protejare a drepturilor noastre”, se arată în comunicatul Băncii Transilvania.

(sursa: Mediafax)