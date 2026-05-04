Diana Buzoianu: Reforma Romsilva, blocată de PSD: Dacă ar depinde doar de mine, jumătate din actuala conducere ar pleca mâine

Diana Buzoianu spune că reforma Romsilva putea să arate altfel, dacă nu s-ar fi opus PSD.

„Am pornit reforma Romsilva și atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă”.

Ministrul Mediului precizează că „hotărârea privind reorganizarea Romsilva ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă, dacă nu ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere, în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Inclusiv, au cerut reducerea anumitor criterii de performanță”.

Întrebată dacă e convinsă că a reușit să destructureze definitiv cumetriile din Romsilva, Diana Buzoianu a răspuns: „În opt luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani? Dați-mi patru ani de zile și voi destructura tot. Și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”.

