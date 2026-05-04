Jurnalul.ro Ştiri Observator Diana Buzoianu: Reforma Romsilva, blocată de PSD: Dacă ar depinde doar de mine, jumătate din actuala conducere ar pleca mâine

de Redacția Jurnalul    |    04 Mai 2026   •   16:45
Sursa foto: Ministra Mediului reclamă piedicile puse de PSD

Reforma Romsilva ar fi fost mult mai serioasă, dacă nu ar fi existat opoziția PSD, care a cerut reducerea anumitor criterii de performanță, spune la RFI ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Reprezentanta USR declară că reforma trebuie să continue.

Diana Buzoianu spune că reforma Romsilva putea să arate altfel, dacă nu s-ar fi opus PSD.

„Am pornit reforma Romsilva și atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă”.

Ministrul Mediului precizează că „hotărârea privind reorganizarea Romsilva ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă, dacă nu ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere, în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Inclusiv, au cerut reducerea anumitor criterii de performanță”.

Întrebată dacă e convinsă că a reușit să destructureze definitiv cumetriile din Romsilva, Diana Buzoianu a răspuns: „În opt luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani? Dați-mi patru ani de zile și voi destructura tot. Și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”.

(sursa: Mediafax)

 

