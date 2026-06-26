Căldura extremă lovește România. Caniculă, nopți tropicale și cod roșu în mai multe regiuni

Valul de căldură va afecta treptat toate regiunile, cu temperaturi maxime cuprinse între 32 și 40 de grade Celsius, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Începând de vineri, 26 iunie, canicula se manifestă mai ales în vestul, nord-vestul și centrul țării, urmând ca, din weekend, temperaturile foarte ridicate să cuprindă întreg teritoriul. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși frecvent pragul critic de 80 de unități, inițial în zonele de câmpie și ulterior și în cele de deal.

Pentru intervalul 26 iunie, ora 10 – 27 iunie, ora 10, a fost emis cod galben de caniculă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și sudul și estul Transilvaniei, unde maximele vor ajunge la 30–34 de grade. În același interval, regiunile Crișana, Maramureș, nordul Banatului și nordul, vestul și centrul Transilvaniei se află sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic accentuat.

Sâmbătă, 27 iunie, valul de căldură persistă. Codul galben rămâne în vigoare pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar codul portocaliu va viza Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania, unde maximele pot atinge 38–39 de grade, în special în Câmpia de Vest. Nopțile vor deveni tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 17–22 de grade.

Duminică, 28 iunie, situația se agravează. Dobrogea și sud-estul Munteniei se vor afla sub cod galben, însă Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei intră sub cod portocaliu de caniculă intensă.

Totodată, pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei a fost emis cod roșu, fiind prognozate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor ajunge la 39–40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Meteorologii avertizează că nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade, iar valul de căldură intens este așteptat să persiste și în primele zile ale lunii iulie. Populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să respecte recomandările autorităților în perioadele de caniculă severă.

(sursa: Mediafax)