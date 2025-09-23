Care sunt cele 17 alimente de bază cu prețuri plafonate

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare”, a transmis Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Guvernul urmează să adopte rapid măsurile necesare pentru ca plafonarea să fie prelungită și după 1 octombrie, data la care expira actuala reglementare.

„Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a adăugat liderul interimar al PSD.

Grindeanu a avut și un mesaj critic la adresa celor care au contestat această decizie.

„Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei. De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”, a subliniat Grindeanu.

Lista alimentelor vizate de plafonare cuprinde:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu „000” până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeţi albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

(sursa: Mediafax)