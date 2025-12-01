Cât câștigă un soldat român la început de carieră?

Până atunci, Ministerul Apărării continuă recrutările clasice. Săptămâna trecută, în București, 600 de soldați profesioniști au depus jurământul militar.

„De aici înainte faceți parte din Armata României, care se îmbogățește cu peste 2.000 de tineri ostași. Primim o nouă serie de militari ce va asigura profesionalismul de mâine”, a transmis șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Trei frați, același drum militar

Printre cei 600 de tineri s-au aflat și trei frați din Găești, județul Dâmbovița: Gabriela, Dănuț și Gabriel, cu vârste între 20 și 26 de ani. Cei trei și-au dorit de mult să urmeze cariera militară, iar anul acesta au fost admiși împreună la Regimentul de Gardă și Protocol. Au depus jurământul tot împreună, un moment pe care îl consideră simbolic pentru începutul carierelor lor, scrie Observatornews.ro.

Cât câștigă un soldat profesionist la început de carieră

La debut, un soldat gradat profesionist primește un salariu de aproximativ 4.800 de lei.

Potrivit datelor transmise de reporterul Observator, Ministerul Apărării Naționale avea la începutul acestui an în plată aproximativ 90.000 de persoane:

În caz de conflict, armata poate mobiliza până la 50.000 de rezerviști suplimentari.

Anul trecut, sistemul militar a avut cu 5.600 mai mulți angajați intrați decât cei ieșiți, însă reducerile bugetare anunțate de Guvern au dus anul acesta la scăderea numărului de noi încadrați, susțin surse din Ministerul Apărării.

O tânără militară a povestit experiența primele luni de instrucție:

„Căutam stabilitate. Am fost plecată mulți ani și m-am gândit să mă întorc. Instrucția a fost grea, dar frumoasă în același timp. Este un început unic față de mediul în care am fost până acum.”

Proiectul noii armate de voluntari începe anul viitor

Pentru acoperirea deficitului de personal, Guvernul lansează din 2026 proiectul armatei de voluntari. Premierul Ilie Bolojan a declarat că între 2.000 și 3.000 de civili vor fi selectați prin concurs. Aceștia vor urma patru luni de instrucție, perioadă în care vor primi aproximativ 25.000 de lei.

La final, participanții vor deveni rezerviști ai Armatei Române, pregătiți să fie mobilizați în caz de necesitate.