Trump: Negocierile pentru pacea din Ucraina, aproape de final. „Următoarele săptămâni sunt decisive”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că următoarele „câteva săptămâni” vor fi decisive pentru stabilirea unui acord de pace în Ucraina, în urma unor discuții intense purtate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni.

Într-o conferință comună susținută duminică noapte, Trump a precizat că negocierile sunt foarte avansate, însă mai există „una sau două chestiuni foarte spinoase” care trebuie soluționate înainte de finalizarea acordului.

„Cred că ne descurcăm foarte bine. Am putea fi foarte aproape de un acord sau poate mai sunt una sau două chestiuni foarte dificile. Dar am făcut multe progrese”, a afirmat liderul american, duminică noapte, într-o conferință, alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Trump a subliniat că procesul de pace nu se poate încheia peste noapte, fiind rezultatul negocierilor intense desfășurate în ultima lună. El a menționat că aproximativ 95% dintre subiectele-cheie au fost deja discutate și agreate.

Întrebat dacă ar lua în calcul o vizită în Ucraina în cazul semnării acordului, Trump a spus că nu consideră acest lucru neapărat necesar. „Am dori să finalizăm acordul fără a fi nevoie să mergem acolo”, a explicat el, adăugând însă că ar fi dispus să facă acest pas dacă ar contribui la salvarea de vieți omenești.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că planul de pace în 20 de puncte este „agreat în proporție de 90%” și că garanțiile de securitate reprezintă un element esențial pentru o pace durabilă.

Zelenski a abordat și tema sensibilă a regiunii Donbas, subliniind că Ucraina are o poziție diferită față de Rusia în privința teritoriilor ocupate. „Trebuie să ne respectăm legea, poporul și teritoriul pe care îl controlăm. De aceea această chestiune este extrem de dificilă”, a spus liderul ucrainean.

„95% din probleme au fost rezolvate”

Donald Trump a mai spus că el și Zelenski au discutat telefonic cu mai mulți lideri europeni, printre care cei din Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, Finlanda, Polonia și Norvegia, precum și cu reprezentanți ai Uniunii Europene.

„Întâlnirea noastră a fost excelentă și am acoperit, după unii, 95% din subiecte. Am făcut progrese importante pentru a pune capăt acestui război”, a adăugat Trump.

Cei doi președinți au anunțat că vor continua consultările alături de lideri europeni, urmând ca luna viitoare să aibă loc o întâlnire la Washington, dedicată pașilor finali ai planului de pace pentru Ucraina.

Mediafax