Cât ne costă sfaturile pentru șefii de județ

La oameni noi în administrațiile locale, apar și consilieri noi. Așa că am făcut un calcul, ca să vedem cât ne costă ca șefii unui județ să aibă lângă ei oameni cu diferite specializări. În Argeș, spre exemplu, președintele Consiliului Județean are patru consilieri plătiți fiecare cu un salariu brut de 8.611 lei. Prefectul de Argeș are și el trei persoane în cabinet. Cel mai mare venit este al directorului, tot un brut de 8.600 de lei.

Ion Mînzînă, noul șef al Consiliului Județean (CJ) Argeș după alegerile locale, are, la acest moment, patru persoane angajate să îl consilieze în probleme economice, de relații publice sau de protocol. Printre ei, se numără și Dumitru Nicolae, în trecut inspector șef al Poliției Argeș, dar și unul dintre cei mai buni ofițeri de investigații din județ.

Dan Nicolae, așa cum este cunoscut, s-a remarcat pe plan național cu anchetele în care a arestat unul dintre criminalii în serie ai României, Iulian Țigănilă, condamnat la acest moment pe viață pentru ororile comise. Pensionat după ce a lucrat și în structurile DNA, Nicolae este acum la cabinetul șefului CJ. Și se vorbește în județ că asta i-a speriat pe mulți și i-ar fi făcut să se gândească de două ori înainte de a organiza licitații publice. Pe lângă fostul polițist, președintele Mînzînă mai are trei oameni angajați cu un salariu de peste 8.600 de lei. Iar schema nu este completă.

Poate avea 6 consilieri

Vicepreședinții CJ Argeș nu au consilieri. Încă! „Conform Noului Cod Administrativ, președintele are dreptul la 6 consilieri, iar vicepreședinții, la 2. Noi nu am angajat până la acest moment, dar o vom face. Nu ne pricepem la toate, nimeni nu este specializat în tot ceea ce apare în munca de administrație publică și este normal să existe oameni care să aibă diferite specializări. În plus, un rol foarte important al consilierului este acela de a urmări cele dispuse de către președinte sau vicepreședinte. Așa, avem o monitorizare a deciziilor”, spune Marius Nicolaescu, vicepreședintele CJ Argeș.

„Am un director, un purtător de cuvânt și o secretară”

Emanuel Soare este prefectul numit de Partidul Național Liberal (PNL) să conducă județul Argeș. Venit din mediul universitar, Soare a avut de înfruntat pandemia de COVID-19 și a luat, de multe ori, măsuri dure. Asta i-a bucurat pe unii și i-a

înfuriat pe alții. Pe lângă persoanele care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prefectul Emanuel Soare și-a luat trei oameni lângă el, să îl sfătuiască în pandemie. Directorul Cancelariei, un consilier și un consultant. În ordine, salariile

lor sunt: 8.600 de lei, 8.400 de lei și 6.500 de lei.

Numărul de persoane în cancelaria prefecților, precum și numărul subprefecților, este același în toate județele. Netul este undeva la jumătate. Ca idee, salariile din prefecturi nu sunt atât de mari, comparativ cu alte instituții publice.

Emanuel Soare, prefectul județului Argeș

La o schemă completă, cu șase consilieri, peste 10.000 de euro sunt scoși din vistieria administrației locale, în fiecare lună, doar pentru sfaturile primite de un șef de Consiliu Județean.