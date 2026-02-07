Cele mai bune orașe de vizitat la pas. Pe primul loc este o destinație care atrage numeroși români

Cele mai bune orașe de vizitat la pas sunt destinațiile turistice în care călătorii pot să se plimbe și să exploreze fără a apela la transportul în comun sau la taxi, potrivit Express. Este mai relaxant și mai ieftin, au arătat experții de Braw Scottish Tours care au realizat un top al acestor orașe. Specialiștii au analizat distanța de mers pe jos și numărul de pași către atracțiile principale din 30 dintre cele mai populare orașe din Europa.

Astfel, ei au obținut a găsit cele mai accesibile destinații pentru turiștii care se plimbă.

Pe locul 10 este Cracovia, capitala istorică a Poloniei. Are o distanță de mers pe jos de 6,9 km, ducând vizitatorii prin siturile sale istorice. Turiștii vor face aproximativ 8.970 de pași în decurs de 1,38 ore și vor vedea cele mai importante locuri din oraș.

Frankfurt este pe locul nouă. Turiștii au de parcurs pe jos 6,6 km pentru a explora principalele atracții ale orașului german. Distanța echivalează cu aproximativ 8.580 de pași și 1,32 ore.

Pe opt este orașul britanic Birmingham. Pe o distanță de 6,3 km are principalele obiective turistice. Aceasta poate fi parcursă în aproximativ 8.190 de pași și 1,26 ore.

Atracțiile orașului danez Copenhaga, aflat pe locul șapte, se întind pe o distanță de 6,1 km. În total sunt 7.930 de pași și 1,22 ore.

Amsterdam din Olanda se află pe locul șase. Orașul poate fi explorat pe o distanță de 5,9 km în aproximativ 7.670 de pași și 1,18 ore de mers.

Capitala Cehiei, Praga, este pe cinci. Obiectivele importante se întind pe o distanță de 5,8 km, fiind nevoie de aproximativ 7.540 de pași și 1,16 ore.

Dublin se situează pe locul patru. Zona de interes pentru turiști are 4,9 km. Calculele au arătat că este nevoie de aproximativ 6.370 de pași și 0,98 ore de mers pe jos.

Fermecătorul oraș german Hamburg este pe trei având principalele obiective turistice pe o distanță de 4,4 km. În total, turiștii trebuie să parcurgă aproximativ 5.720 de pași în decurs de 0,88 ore.

Milano din Italia este pe doi cu 3,8 km pe care se află numeroase atracții turistice. Pentru a explora faimosul oraș al modei, este nevoie de aproximativ 4.940 de pași și 0,76 ore de mers pe jos.

Pe primul loc se află Istanbul, cu o distanță totală de mers pe jos de 2,5 km.. Pentru a explora atracții majore este nevoie de doar 3.250 de pași și o jumătate de oră de mers pe jos.

(sursa: Mediafax)