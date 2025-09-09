Cercetătorii utilizează inteligenţa artificială pentru a identifica "grăsimea ascunsă" în cadrul scanărilor osoase de rutină

Grăsimea viscerală, acea grăsime abdominală profundă şi dăunătoare care înconjoară organele, este un "factor de risc" strâns legat de probleme grave de sănătate, precum bolile de inimă, diabetul şi cancerul, potrivit unui comunicat publicat joi de Universitatea Edith Cowan (ECU) din Australia.



Echipa de la ECU antrenează algoritmul său de învăţare automată pentru a analiza scanările laterale ale coloanei vertebrale prin absorbtiometrie cu raze X cu energie duală (DXA), utilizate pentru evaluarea densităţii osoase, pentru a prezice cu precizie nivelurile de grăsime viscerală din aceste imagini, oferind informaţii noi şi valoroase despre sănătate, fără a fi necesare teste suplimentare.



Metodele actuale de estimare a grăsimii viscerale, precum indicele de masă corporală, circumferinţa taliei şi raportul talie-şolduri, prezintă anumite limitări, deoarece nu pot face distincţia între diferitele tipuri de grăsime corporală, ceea ce duce la evaluări inconsistente ale obezităţii, au afirmat cercetătorii australieni.



Tehnicile de imagistică, precum RMN şi CT, oferă măsurători precise ale grăsimii viscerale, dar sunt costisitoare şi, în cazul CT, expun pacienţii la radiaţii mai puternice, au afirmat aceştia.



"Modelul de învăţare automată a fost antrenat pe mii de imagini; următorul pas este să încorporeze seturi de date suplimentare din întreaga lume, astfel încât să înveţe din cea mai mare şi mai diversă cohortă posibilă de date şi să devină cât mai eficient posibil", a declarat Syed Zulqarnain Gilani, lector senior şi cercetător principal în domeniul AI la ECU.

AGERPRES