CFR Călători: Reduceri de 15% la biletele Interrail Global Pass şi Interrail One Country Pass până pe 5 martie

"În perioada 20 februarie - 5 martie 2024 cumpără Interrail Global Pass şi Interrail One Country Pass cu 15% reducere. Aceste oferte promoţionale se adresează tuturor categoriilor de călători: adulţi, tineri, copii şi seniori. Cu Interrail puteţi descoperi peste 30.000 de destinaţii din 33 de ţări din Europa. Ofertele Interrail Global Pass pot fi achiziţionate de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile CFR Călători deschise traficului internaţional (...) Pass-urile Interrail Global şi Interrail One Country cu 15% reducere pot fi restituite sau schimbate similar Pass-urilor cu preţ întreg", se precizează într-un comunicat.



Compania feroviară precizează că preţurile promoţionale nu se aplică pentru One Country Pass Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Elveţia şi German Rail Pass.