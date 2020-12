CFR Călători suplimentează trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute

Victor Stroe

Peste 110 trenuri circulă în această perioadă din Bucureşti spre/dinspre Baia Mare, Suceava, Iași, Brașov, Cluj Napoca, Oradea, Constanţa, Galați, Sighetu Marmației, Craiova, Timișoara Nord cu peste 17.500 de locuri suplimentate și 230 de vagoane în plus, anunță compania.

Aceasta este doar prima etapă, urmând ca până la 31 decembrie 2020 capacitatea trenurilor să mai fie suplimentată în funcție de cererea călătorilor.

• IR 1746 Brașov - București Nord circulă joi, 24 decembrie cu 11 vagoane și cu 820 de locuri, față de 580 într-o zi obișnuită;

• IR 1642 Sighetu Marmației – București Nord are 13 vagoane, dintre care 5 vagoane de dormit și 4 vagoane cușetă;

• Pentru IR 1773 București Nord - Galați creșterea capacității de transport ajunge la aproape 400% față de o zi obișnuită, iar IR 1572 pe aceeași rută asigură 682 de locuri;

• IR 1623 București Nord – Brașov circulă cu 545 locuri față de 323 într-o zi obișnuită, cu 3 vagoane în plus.

• IR 1587 București Nord – Constanța are o creștere a capacității de transport la 143% față de o zi obișnuită, iar IR 1584 pe aceeași rută asigură peste 600 de locuri;

• IR 1594 Craiova -București Nord are o suplimentare care ajunge la 574 locuri;

• IR 1655 București-Suceava circulă suplimentat la 217% față de capacitatea sa zilnică, asigurând aproape 500 de locuri.

(sursa: Mediafax)