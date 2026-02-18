Ciclon deasupra României: Gerul și ninsorile revin în forță, în weekend

Un nou ciclon, ninsori și temperaturi extrem de scăzute

Potrivit șefei ANM, un nou ciclon se va forma și va influența vremea din țara noastră. „În noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare”, a precizat Elena Mateescu. Weekendul va fi marcat de frig accentuat, cu nopți geroase, în care minimele vor coborî până la -15, -10 grade Celsius, mai ales în zonele depresionare și în Moldova.

În București, temperaturile minime vor ajunge la -7, chiar -8 grade Celsius, ceea ce va accentua senzația de iarnă autentică, în plin final de februarie.

Diferențe mari de temperatură între regiuni

Până la instalarea completă a episodului de iarnă, joi este așteptată o ușoară încălzire în vestul și sud-vestul țării. În Banat și în sud-vestul Olteniei, maximele vor ajunge la 10–12 grade Celsius.

În schimb, în Muntenia, Dobrogea și Moldova, temperaturile rămân scăzute, cu maxime de doar 2–3 grade Celsius. Masa de aer mai cald va aduce însă și precipitații, iar odată cu pătrunderea aerului rece, acestea se vor transforma în ninsoare, în special în noaptea de vineri spre sâmbătă.

După 24 februarie, vremea se schimbă radical

Meteorologii vin și cu o veste bună: după data de 24 februarie, România va intra într-un proces de încălzire bruscă. Temperaturile vor urca rapid, ajungând la 14–18 grade Celsius, mai ales în regiunile extracarpatice.

Totuși, această schimbare vine la pachet cu riscuri hidrologice. „Atenție la stratul de zăpadă consistent și la precipitațiile posibil lichide, care pot duce la topirea rapidă a zăpezii”, a avertizat Elena Mateescu.

ANM ia în calcul emiterea unor alerte hidrologice, având în vedere cumulul de factori: topirea stratului de zăpadă, precipitațiile lichide și creșterea rapidă a temperaturilor. Aceste condiții pot favoriza scurgeri importante de apă și creșteri de debite pe unele râuri.

Final de iarnă atipic

Concluzia meteorologilor este clară: fenomenele de iarnă vor continua până în jurul datei de 24 februarie, după care finalul de sezon va fi surprinzător de cald. România va trece, astfel, de la ger și ninsori la temperaturi de primăvară, într-un interval foarte scurt.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale ANM și să fie pregătită atât pentru condiții severe de iarnă, cât și pentru efectele topirii rapide a zăpezii.