Ciolacu anunță un prim pachet de măsuri pentru fermieri și transportatori

„Așa cum am promis, aprobăm astăzi un prim pachet de măsuri convenite împreună cu fermierii și transportatorii. Am discutat și cu micii fermieri și transportatori aflați în stradă, și cu marile asociații de profil. Este clar din punctul meu de vedere că protestele au fost îndreptățite! Iar deciziile pe care le adoptăm confirmă că mare parte din cerințele lor sunt absolut legitime. Am promis că vom rezolva aceste probleme, atât eu, cât și acest Guvern ne ținem de cuvânt”, a declarat prim-ministru.

În privința fermierilor există mai multe proiecte.

„Acordăm un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina, la culturile înființate în toamna lui 2022. Compensația pe fiecare întreprindere agricolă nu poate depăși 280.000 de euro”, declară Ciolacu.

Autoritățile estimează peste 162.000 de beneficiari și un efort bugetar de aproape 250 de milioane de euro, sumă deja bugetată.

„Fermierii noștri merită din plin această compensație! În plus, mi s-a părut de bun simț și cererea de echivalare a permisului auto la categoriile B și B1 pentru a conduce tractoare, așa că o vom legifera azi”, a adăugat premierul.

(sursa: Mediafax)