Ciprian Șerban: „Sfânta Maria” a finalizat primul tunel între stațiile de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa

Proiectul Magistralei 6 de metrou a înregistrat un progres major: scutul de forare „Sfânta Maria” a finalizat primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa.

„Utilajul gigant, lung de 97 de metri, cu o greutate de aproximativ 600 de tone și un cap de foraj de 6,60 metri diametru, a început lucrările pe 9 aprilie 2025. În această perioadă, TBM-ul a excavat 902,04 metri și a montat 602 inele de tunel, străpungând peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa”, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Evenimentul a avut loc în prezența constructorului – Asocierea ALSIM ALARKO - MAKYOL, a supervizorului proiectului – Asocierea PADECO Co., Ltd., ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. și METROUL S.A., precum și a reprezentanților Metrorex S.A.

În paralel, al doilea scut de forare, „Sfânta Ana”, a avansat deja peste 406 metri și a montat 265 de inele de tunel pe direcția către Aeroport Băneasa.

„Lucrările de șantier pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou se derulează conform planificării estimate (…) Ne bucurăm să marcăm astăzi încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou, un proiect major de infrastructură urbană”, a declarat Mariana Miclăuș, Director General Metrorex.

Cele două utilaje TBM, „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana”, vor excava în total 6,6 kilometri de tuneluri pe Secțiunea SUD a Magistralei 6 (1 Mai – Tokyo), unde vor fi construite șase stații și șase interstații.

Proiectul este finanțat din bugetul de stat, fonduri europene și fonduri externe rambursabile JICA, urmând să lege rețeaua de metrou a Capitalei de Aeroportul Internațional Henri Coandă.

(sursa: Mediafax)