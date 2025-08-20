Circa 65.000 de metri pătrați de versant de pe Valea Oltului, acoperiți cu plase de protecție

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   14:45
Circa 65.000 de metri pătrați de versant de pe Valea Oltului vor fi acoperiți cu plase de protecție, printr-un proiect major derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Porivit DRDP Craiova, aproximativ 65000 m² de versant vor fi acoperiți cu plase de protecție în cadrul acestui proiect major de protecție a participanților la trafic pe DN7, Valea Oltului.

În cadrul acestui proiect se vor monta și bariere de retenție pe sectoare de drum cu risc de cădere a blocurilor mari de rocă pe partea carosabilă.

Acest contract de lucrări este derulat de către CNAIR prin DRDP Craiova, Directia Implementare Proiecte – Serviciul Investitii RK, și vizează, în principal, sporirea condițiilor de siguranță rutieră.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: valea oltului plase protectie versant
