de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   08:52
Cisterna cu GPL răsturnată în Vaslui a fost ridicată. 85 de persoane au fost evacuate noaptea trecută
Sursa foto: ISU Vaslui

Cisterna cu GPL care s-a răsturnat marți seara în în localitatea Simila, comuna Zorleni, județul Vaslui a fost ridicată miercuri dimineața. În total, 85 de persoane din 60 de locuințe situate în zona accidentului au fost evacuate.

Potrivit ISU Vaslui, accidentul s-a produs marți seara în localitatea Simila, comuna Zorleni, unde o autocisternă s-a răsturnat. În urma evenimentului au existat scăpări de gaze pe la o supapă.

Șoferul autocisternei a fost preluat de către echipajul de prim ajutor SMURD conștient si cooperant și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri și tratament de specialitate.

Cu ajutorul a doi roboți s-au făcut măsurători în atmosferă și nu există riscul de explozie și nici poluare.

Pompierii au transmis că în jurul orei 2.00 s-a terminat transvazarea, iar ulterior au început operațiunile de îndepărtare a parapetului metalic de pe capul tractor după care pregătirea acțiunilor pentru ridicarea cisternei pe roți.

După 3 încercări, nu s-a reușit ridicarea cisternei, astfel că s-a chemat un buldozer în ajtuor.

Ridicarea cisternei a fost realizată miercuri dimineața.

În total, au fost evacuate 85 de persoane din 60 de locuințe situate în apropierea accidentului.

(sursa: Mediafax)

