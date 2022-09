Ciucă: Peste 125.000 de locuri de muncă directe pe piaţa românească create de capitalul francez

„Importanța dumneavoastră se regăsește în activitatea celor 4.150 de companii cu capital majoritar francez, a căror cifră de afaceri cumulată însumează 18 miliarde de euro. Capitalul francez a creat peste 125.000 de locuri de muncă directe pe piaţa românească. Apreciez în mod deosebit faptul că Franța este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României, deținând (....) locul 3 la exporturi și locul 7 la importuri. Locul 3 este deținut de Franța și în clasamentul investitorilor, cu investiții de 8,7 miliarde de euro, reprezentând aproape zece la sută din totalul investițiilor străine directe”, a spus premierul Nicolae Ciucă, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză, care aniversează 26 de ani de activitate în România.

Ciucă a mai spus că investitorii francezi au o prezență solidă și semnificativă în România și salută contribuția lor la dezvoltarea economiei românești.

De asemenea, premierul a vorbit despre parteneriatul strategic dintre România și Franța, care are o componentă economică importantă pentru ambele țări.

„Doresc să menționez că, de la preluarea mandatului, am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții CCIFER, ultima în urmă cu câteva zile. Apreciez dialogul cât de poate de consistent pe probleme economice și aspecte ale mediului de afaceri din România, cum de altfel și dumneavoastră sunt convins că apreciați deschiderea și importanța pe care Guvernul României le acordă partenerilor care doresc să investească în țara noastră, precum și cadrul fiscal pe care România îl asigură dezvoltării unui mediu de afaceri consistent.Vă asigur că țara noastră reprezintă o destinație de luat în seamă pentru transferarea investițiilor franceze atât din zona de conflict, cât și din zone mai îndepărtate, pentru creșterea rentabilității proiectelor. Deși traversăm crize multiple, cu implicații la nivel global, am reușit să asigurăm stabilitate și predictibilitate pentru politicile fiscale. Prin măsurile pe care le-am luat, am reușit să câștigăm încrederea investitorilor, a dumneavoastră, încredere care s-a tradus prin creșterea investițiilor străine directe cu 43,7% în primele 7 luni ale anului, ajungând la cifra de 5,5 miliarde euro”, a spus premierul României.

Nicolae Ciucă a mai spus că prin politicile publice și fiscale adoptate, precum și prin creșterea investițiilor la cel mai mare nivel din ultimii 32 de ani, s-a demonstrat că România se dedică proiectelor de dezvoltare și modernizare a țării și că ușa este deschisă pentru investiții solide, de viitor, regăsite în proiectele și reformele finanțate din fondurile europene, atât prin Cadrul financiar multi-anual, cât și prin PNRR.

Ciucă a spus că este așteptată de mediul de afaceri și aderarea României la Spațiul Schengen, „un obiectiv important pentru țara noastră, încă din momentul aderării la UE” și a transmis mulțumiri Franței pentru sprijinul acordat în realizarea acestui obiectiv și pentru susținerea directă anunțată de președintele Macron cu ocazia vizitei din luna iunie în România.

„România este astăzi o țară sigură, capabilă să aibă un rol activ în regiune și în lume, alături de prietenii și aliații săi. Prezența militarilor francezi în țara noastră confirmă soliditatea deciziei noastre de a ne apăra împreună valorile comune. După aderarea la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, procesul de aderare la OCDE, aderarea la Spațiul Schengen sunt obiective importante de țară pe care ni le-am asumat și pentru realizarea cărora facem eforturi intense la nivelul tuturor instituțiilor. Și sunt sigur că, împreună cu dumneavoastră, așa cum am demonstrat până acum, putem să îndeplinim aceste obiective. De asemenea, vă asigur că toate aceste eforturi vor da rezultate pentru că atunci când ne asumăm proiecte importante pentru viitorul țării, reușim să le ducem la capăt. Istoria recentă confirmă determinarea noastră de a realiza obiective majore pentru dezvoltarea României, pentru integrarea deplină în familia europeană”, a mai spus Nicolae Ciucă.

