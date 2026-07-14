Ciprian Ciucu intervine în problema parcurilor din București: Strategia de ultimă oră pentru copacii de pe malul lacului Herăstrău

Primăria Municipiului București a transmis că primarul general Ciprian Ciucu a inspectat șantierul de pe malul Lacului Herăstrău, unde, împreună cu specialiști în peisagistică, reprezentanți ai constructorului, ai Administrației Domeniului Public și ai Direcției de Mediu, a analizat soluțiile tehnice pentru protejarea arborilor afectați de lucrările de consolidare a malurilor lacului.

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„Va fi evaluat fiecare copac în parte. Ne pasă foarte mult de arborii de pe malul lacului. Strategia va fi să evaluăm fiecare copac în parte”, a declarat primarul, potrivit mesajului publicat pe Facebook de PMB.

Autoritățile au precizat că arborii aflați la mai puțin de 50 de centimetri de grinda de susținere sau cei înclinați excesiv nu vor putea fi salvați și vor fi înlocuiți cu exemplare din aceeași categorie.

În schimb, arborii care interferează cu utilajele vor fi toaletați cu atenție și ulterior tratați prin metode specifice horticulturii.

Ciucu a mai anunțat că o parte dintre săpături vor fi executate manual, iar pe șantier vor fi utilizate bariere speciale pentru devierea naturală a rădăcinilor, pentru a limita efectele lucrărilor asupra vegetației.

„Lucrările sunt extrem de necesare, trebuie să le facem. Acesta e un alt proiect vechi pe care l-am deblocat. Mă interesează să dinamizăm șantierul, să lucrăm într-un ritm mai alert, iar în paralel să venim și cu soluțiile de amenajare a aleilor și a noii promenade rezultate după construirea apărării de mal”, a mai declarat Ciucu.

(sursa: Mediafax)