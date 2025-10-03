Vijelia a doborât copaci și mai multe mașini au fost avariate în Capitală. O persoană a fost rănită

Cele mai multe intervenții au fost în Capitală, unde pompierii au acționat pentru îndepăratrea copacilor căzuți sau a unor elemente de construcție desprinse. Salvatorii au acordat ajutor unei persoane ce a suferit răni ușoare. 34 de mașini au fost avariate.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 10:00-14:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 101 intervenții în București și Ilfov, astfel: 98 de cazuri în București, după cum urmează:

- 72 pentru copaci căzuți;

- 26 pentru elemente de construcție desprinse.

În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate 34 de autoturisme.

3 cazuri în Ilfov pentru copaci căzuți”, a transmis ISU B-IF.