x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Comisia Europeană: Lucrați de acasă și reduceți deplasările. Munca remote, soluție pentru criza energetică

Comisia Europeană: Lucrați de acasă și reduceți deplasările. Munca remote, soluție pentru criza energetică

de Redacția Jurnalul    |    31 Mar 2026   •   22:50
Comisia Europeană: Lucrați de acasă și reduceți deplasările. Munca remote, soluție pentru criza energetică
Sursa foto: Unsplash.com/Europa, în fața unei crize ca în anii ’70

Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, a cerut atât cetățenilor europeni, cât și guvernelor din blocul comunitar să ia măsuri care să încurajeze munca de acasă și limitarea deplasărilor, pe fondul crizei de petrol cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Chiar dacă pacea vine mâine, tot nu ne vom întoarce la normal în viitorul apropiat”, a spus Dan Jørgensen, după o reuniune cu miniștrii Energiei din statele europene, potrivit Politico.

Jørgensen a recomandat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie. „Cu cât puteți face mai mult pentru a economisi petrol, în special motorină, mai ales combustibil pentru avioane, cu atât mai bine ne este. Lucrați de acasă acolo unde este posibil, reduceți limitele de viteză pe autostradă cu zece kilometri pe oră, încurajați transportul public și folosiți în comun mașinile și adoptați practici eficiente de conducere”, spune comisarul european.
Deși discuțiile de marți nu s-au încheiat cu rezultate concrete, Comisia a anunțat că pregătește un pachet de sprijin la nivel european.

În cadrul discuțiilor, statele membre au analizat și posibilitatea acordării de ajutoare de stat, extinderea utilizării energiei nucleare și regenerabile.

Scopul principal al întâlnirii a fost coordonarea răspunsului la nivel european în fața unei crize considerate comparabile cu criza de petrol din anii 1970.

Avertismentele comisarului european vin pe fondul creșterii prețurilor la energie cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

După ce Israel și Statele Unite ale Americii au atacat Iranul, Teheranul a închis strâmtoarea Ormuz, o rută care e tranzitată de 20% din fluxul internațional de petrol. Astfel, războiul a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la petrol și gaze, unele estimări indicând scumpiri de până la 70%.
 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Munca remote criza petrol
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri