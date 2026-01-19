Concediu suplimentar de odihnă pentru unii angajați din România. Cine beneficiază?

Aceste drepturi sunt reglementate, în principal, de Codul Muncii, dar și de acte normative speciale adoptate în ultimii ani.

Concediu suplimentar pentru minori și persoane cu handicap

Conform prevederilor legale, au dreptul la minimum trei zile lucrătoare de concediu în plus față de durata standard a concediului de odihnă următoarele categorii:

salariații care își desfășoară activitatea în condiții grele, periculoase sau vătămătoare ;

persoanele cu handicap , inclusiv nevăzătorii;

tinerii angajați cu vârsta de până la 18 ani.

Numărul exact al zilelor suplimentare poate fi mai mare, în funcție de contractul colectiv de muncă sau de acordul dintre angajator și salariat, însă nu poate fi mai mic de trei zile lucrătoare.

Alte categorii de angajați care primesc zile libere în plus

Începând cu finalul anului 2025, a fost introdus un nou drept pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Acestea pot beneficia de o zi liberă plătită pe lună, acordată la cerere și pe baza unei recomandări medicale. Ziua liberă este considerată vechime în muncă și este suportată, inițial, de angajator.

Concediu suplimentar pentru fertilizare in vitro

Salariatele care urmează o procedură de fertilizare in vitro au dreptul la trei zile lucrătoare suplimentare plătite pe an, distincte de concediul medical sau de concediul de odihnă. Aceste zile se acordă astfel:

o zi liberă la data efectuării puncției ovariene ;

două zile libere începând cu data realizării embriotransferului.

Acordarea concediului se face pe baza unei scrisori medicale eliberate de medicul specialist.

Prin aceste prevederi, legislația muncii urmărește să ofere protecție suplimentară angajaților aflați în situații speciale și să adapteze drepturile de odihnă la realitățile medicale și profesionale actuale, scrie dcnews.ro.